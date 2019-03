¿Se puede recuperar a Marchena para presidir el Poder Judicial?

Siempre Marchena



Manuel Marchena se está convirtiendo en sinónimo de Justicia. Desde que empezó el juicio contra los acusados por el proceso soberanista, hace ya un mes, el Presidente del tribunal es tema de conversación entre muchos españoles. Un descubrimiento para los ciudadanos ante un sector que no está bien valorado. Ya se sabe que para muchos la Justicia es que les den la razón, en lugar de que se aplique la ley.



Este juicio no deja indiferente a nadie, aunque haya cierto hartazgo por la cantidad de espacio que ocupa en los medios de comunicación. Pero es un asunto grave. Interesa. Y si alguien destaca por encima de todos sus protagonistas es Manuel Marchena, una de las mejores cabezas jurídicas de España, junto a los que están sentados a su lado en el tribunal.



Llama la atención su firmeza, serenidad, claridad, que tenga a mano o en la mente las respuestas que han dado los testigos, todas las respuestas, que dé lecciones de Derecho todos los días de las que todos aprendemos, la elegancia con la que se dirige e interrumpe a las partes, y la paciencia que tiene. Después de lo que estamos viendo, fuentes jurídicas consultadas por COPE, comentan que la filtración que impidió que Marchena fuese el Presidente del Poder Judicial no ha venido mal. “Lleva el juicio de manera impecable”, nos dicen. “ Nos lo habríamos perdido”, añaden. “ La imagen que da de la Justicia es inmejorable ”, cuentan otras fuentes jurídicas. Y se preguntan si una vez que finalice el juicio y se celebren las elecciones, “¿Marchena sería recuperable para presidir el Poder Judicial?”. Habrá que ver el resultado y el interés que tengan los partidos políticos en renovar el CGPJ. Y si él quiere, claro...

item no encontrado



Cada semana Marchena sorprende. Y ésta no iba a ser menos. Incluso más, por los acontecimientos de la vista. Advirtió a un testigo, Jaume Mestre, responsable de Difusión de la Generalitat, de que podía ser investigado si seguía con esas respuestas evasivas. Y el fiscal Jaime Moreno, harto, finalizó el interrogatorio y pidió al tribunal que le investigase por falso testimonio, por faltar a la verdad. Eso se verá en sentencia. Pero el mejor momento lo tuvimos en la declaración de Trapero, cuando Marchena, al final del interrogatorio, casi cuando el testigo se iba a marchar, hizo la pregunta que no pudo hacer la Fiscalía (aunque la habilidad del fiscal Javier Zaragoza consiguió la respuesta) porque VOX, la acusación que propuso a Trapero como testigo no la hizo. Era la pregunta del día, y la pudo hacer Marchena. Siempre Marchena.