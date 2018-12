“Si le pasa algo a Zaplana, caerá sobre la Justicia valenciana”

A muchos les llama la atención, incluso les causa perplejidad, pero a otros no les sorprende porque conocen a la juez Isabel Rodríguez y su forma de actuar. “Una magistrada competente”, aseguran a COPE fuentes jurídicas, “y no especialmente sectaria”, nos cuentan. Lo que sí aseguran es que “no le gustan nada los medios de comunicación, ni los casos mediáticos”. Pero le ha tocado uno, el de Eduardo Zaplana lo es.

Las fuentes consultadas señalan que esta juez no se doblega ante nada, no da su brazo a torcer. Consideran que debe tener datos y pruebas muy claros para mantener a Zaplana en prisión, en su estado, a pesar de las insistentes advertencias de los médicos.

Si estuviera condenado, la decisión de arresto domiciliario, que es lo que pide su defensa, sería más fácil. El artículo 80 del Código Penal contempla la excarcelación. A todo el mundo le viene a la mente el etarra Bolinaga, carcelero de Ortega Lara, a quien la Audiencia Nacional dejó en libertad en 2012 por razones humanitarias. Sufría una enfermedad en fase terminal, y murió tres años depués, en 2015.

Pero en prisión preventiva es distinto, hay lagunas legales y depende del juzgado,nos dicen. Para buena parte del mundo de la Justicia de Valencia, al menos el consultado, esta prisión preventiva, en esta situación, "dura ya demasiado tiempo, y daña la imagen de la Justicia”.

Las decisiones de la magistrada Isabel Rodríguez y las peticiones del fiscal Pablo Ponce van en la misma línea y no se lo ponen fácil a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que es la encargada de decidir sobre los recursos que presenta la defensa de Eduardo Zaplana. Y “si le pasa algo, eso caerá sobre la Justicia valenciana”, se lamentan estas fuentes.