Letizia, la más social y feminista de las reinas de profesión

La Reina Letizia es la más social y feminista de las jóvenes reinas europeas. Una nueva generación de reinas que como Matilde de Bélgica o Máxima de Holanda son mujeres válidas y ambiciosas que se aplican en su día a día en dar a su papel de consortes una función contemporánea y una utilidad que solo su visibilidad proporciona. Así lo ve Julia Melchior autora del documental “De Profesión: Reina” que acaba de divulgar la televisión pública alemana ZDF.

En una entrevista a COPE esta periodista alemana que lleva 15 años observando las casas reales europeas y 6 siguiendo a la familia real española sobre la que ha hecho en total cuatro documentales se muestra impresionada por el compromiso de la Reina Letizia en el tema de la mujer, de la lucha contra la violencia machista y de la educación para las niñas en situación vulnerable.

Un perfil mucho más social que el de las otras dos reinas más centrado en la economía en el caso de Máxima de Holanda y en la salud mental en el caso de Matilde de Bélgica, una labor pública la de estas 3 reinas muy preparadas del siglo XXI en la que según nos explica Melchior “cuentan con el respaldo de sus maridos conocedores del valor de sus respectivas aportaciones”.

Y es que, en las monarquías modernas o al menos en las tres analizadas, reyes y reinas “trabajan en equipo” porque asegura “es la única forma de poder soportar una presión mediática que ha crecido mucho y que nada tiene que ver con la que soportaba la generación anterior”.

A pesar de esa presión Julia ve ahora más contenta a Letizia como reina de lo que la veía hace unos años como princesa. “Creo que se siente más libre, más contenta que hace 5 años”-

No oculta que las críticas le pesan y que en España está de moda criticar a la Reina Letizia. Por eso Julia considera que “lo tiene más difícil” que sus contemporáneas también porque, en general y, aunque hay movimientos republicanos en los tres países, los españoles son más críticos con la monarquía que los holandeses o los belgas.

Tras seguir durante un año a la Reina Letizia en actos en España y fuera de nuestro país, Julia define lo que transmite la reina en función del ambiente en el que está. “Más seria y formal” en los actos institucionales y en los viajes y visitas de Estado, en los que acompaña a Felipe VI, y “cercana, cálida espontánea y llena de energía” cuando lleva a cabo su agenda en solitario y da visibilidad a temas relacionados con la salud, la nutrición, la educación o la mujer.

Como sus coetáneas es consciente de que su papel es una plataforma para impulsar durante unas cuantas décadas proyectos que merecen la pena y aportar así su grano de arena para mejorar el mundo, considera Julia.

De profesión Reina dura 44 minutos y cuenta con la visión de la reina del historiador Charles Powell o del Nobel Mario Vargas Llosa. Recorre la vida de Letizia desde su infancia, hasta su etapa de periodista y también de reina y en estos 12 meses Julia se muestra sobre todo impresionada por “lo bien que habla en público” y “lo que convence y logra transmitir con sus discursos”.

Por todo ello de identificarse con una de las 3 reinas, Melchior no lo duda “es con Letizia por ser una mujer de clase media que es algo a lo que puede sacar partido”.

También destaca la atención y la cortesía en el trato de la reina española que no duda en presentar a una periodista alemana al ministro de jornada o a un presidente de una comunidad autónoma y que no duda en preguntar a los informadores por su familia o por sus dificultades para transmitir los temas que promueve. Es algo que agradece, concluye, porque cree en ellos y los defiende.

Y el resultado es que su trabajo y su profesionalidad dan frutos por ejemplo con su implicación con las enfermedades raras “ha logrado ponerlo en la agenda política” recalca Julia.

A quienes la acusan de ser demasiado condescendiente con su figura, Julia les dice “yo no trato de lavar la imagen de nadie. No me he dedicado a analizar ni su ropero, ni su vida amorosa ni su relación con sus suegros sino su profesión. Y lo que veo es que hace un trabajo buenísimo aunque esté aún empezando”.

El documental solo puede, de momento verse en alemán, pero la ZDF ya planea producirlo para España donde ha suscitado un enorme interés.