La familia del policía Feijóo sale en su defensa tras los insultos en los audios de Villarejo

Manuel Perez Feijóo fue compañero de promoción del ex comisario José Villarejo. Fue un policía honrado y muy querido por la mayoría de quienes le conocieron en sus funciones de inspector jefe de seguridad en la Audiencia Nacional. “Manolo”, “Gitano”, como le conocían dentro y fuera del Cuerpo, no podrá responder a los insultos que Garzón, con el refrendo de su compañera Dolores Delgado, hoy ministra de Justicia, le lanzaron presuntamente en octubre de 2009, si damos por bueno el contenido de las grabaciones de Villarejo difundidas esta semana. El policía falleció en 2017 víctima de un cáncer de pulmón.

El ex magistrado y la ex fiscal de la Audiencia Nacional, siempre según ese documento, casi llegaron a rogar al Director adjunto de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, durante el almuerzo en el Restaurante Riantxo de Madrid, que cesara de manera inmediata a Feijóo y al comisario Mata, jefe de seguridad de la sede judicial, porque a su entender “es un cero a la izquierda, un facha, un borracho”. Fernández Chico, también ya fallecido, les respondió tajante: “Eso no es verdad”. Pocos meses después de aquel encuentro, en marzo de 2010, tanto el comisario Mata como el inspector jefe Feijóo fueron cesados tras un extraño incidente en torno a unos sobres con polvos que, supuestamente se le colaron al dispositivo de seguridad de la Audiencia y que se encargó de investigar el entonces juez Baltasar Garzón.

Dice Maribel, la viuda de Feijóo, que su marido “siempre pensó que había sido víctima de una trampa”. Lo ratifica su hija Lara. Las dos recuerdan cómo siendo aún ella una niña, su padre les llevó a vivir a un chalet en Moralzarzal muy especial: Toda la familia se instaló a escasos metros de la vivienda que ocupaba el comando Madrid de ETA integrado entre otros, por Juan Ignacio de Juana Chaos o la Tigresa. Hasta ese punto llegaba el compromiso del policía con su trabajo: su familia formó parte así del dispositivo camuflado de control y seguimiento del comando más letal de la banda terrorista hasta su detención.

“Manolo tenía todas las condecoraciones que cabe imaginar por una vida dedicada a su trabajo”, dice la viuda. Cuenta además con el reconocimiento de quienes le conocieron con y sin uniforme. Es el caso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. “Lo que más le ha molestado de esas grabaciones no es que su compañera Lola Delgado le llame maricón. Ha sido lo que dijeron de Manolo Feijóo”, dice una persona del entorno próximo al ministro.

No solo Marlaska ha trasladado a la viuda su apoyo y solidaridad por los insultos a su marido. Tras la publicación de Moncloa.com, otros antiguos jueces de la Audiencia muy significados la han llamado estos días. Ella dice que su marido es “un daño colateral” de esas grabaciones. Sin embargo, salen en defensa de la memoria y el honor de quien fue, como asevera personal de la audiencia e incluso periodistas de tribunales, incluida la jefa de comunicación de la Audiencia Nacional Maite Cunchillos, “una buena persona y un gran profesional”.