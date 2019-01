El médico de Zaplana no firmará su alta aunque le obliguen

Guillermo Sanz tiene claro que no va a firmar el alta de Eduado Zaplana: "No está para recibir el alta médica y, si me obligan, desde luego que no la voy a firmar".

El jefe de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Fe de Valencia se expresa en estos términos en la publicación DMédico Joven donde pide de que le dejen "trabajar tranquilo" y defiende que la dimensión mediática de su paciente no influye en su buena praxis médica.

La negativa de Guillermo Sanz a dar el alta a Zaplana se basa en la propia experiencia del paciente durante los últimos años: "Con la situación de inmunidad actual del paciente el riesgo que tiene de contraer un virus respiratorio sincitial si va a la cárcel de Picassent es cercano al cien por cien. Ya le ha pasado en los dos últimos inviernos tras recibir el trasplante. Después, le aparece una infección bacteriana y ha tenido que ingresar en el hospital y tomar antibióticos, durante los diez o catorce días correspondientes".

Y vuelve a advertir del riesgo de muerte: "El riesgo de mortalidad por esa infección en un paciente trasplantado no complicado es de entre un 40 o 50 por ciento, si se le trata de forma inmediata. Es decir, si se le pone el antibiótico antes de una hora, desde que registra el pico de fiebre. En el momento en el que se retrasa hasta cuatro horas, que es lo que puede tardar en llegar a La Fe desde Picassent, teniendo en cuenta el protocolo de actuación, cada hora que pasa es añadir un diez por ciento al riesgo de mortalidad". Y añade que "si está ingresado en Picassent la posibilidad de muerte es cercana al cien por cien".