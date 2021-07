Vox no volverá a intentar revocar la declaración "persona non grata" de Abascal

Vox ha anunciado este viernes que no volverá a presentar en la Asamblea de Ceuta una iniciativa para que se revoque la declaración de su líder nacional, Santiago Abascal, como "persona non grata".



Según ha dicho en una rueda de prensa el portavoz de Vox en la Asamblea ceutí, Carlos Verdejo, "no tiene ningún sentido" que la vuelvan a presentar porque el PP ya tuvo la posibilidad de aprobar en la Mesa de la Asamblea que la iniciativa fuera debatida en el pleno del pasado miércoles y no lo hizo.



El martes, la Mesa de la Asamblea, con mayoría del PP, rechazó la inclusión por la vía de urgencia de la propuesta de Vox para el pleno del día siguiente, argumentando que no era posible reglamentariamente, e instó al partido de Abascal a que la presentara en la próxima sesión plenaria, ya en el mes de septiembre.