Vox solicita que el Gobierno detenga la aplicación del etiquetado Nutriscore

El grupo parlamentario Vox ha pedido al Gobierno que detenga la puesta en marcha del sistema de etiquetado nutricional Nutriscore y ha pedido que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparezca en el Congreso, para dar explicaciones sobre los "perjuicios" de su aplicación.

Vox ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados un conjunto de iniciativas en las que defiende que se paralice la implantación de dicho etiquetado frontal en los alimentos, basado en un sistema de colores o semáforo, por su repercusión en "el sector agroalimentario español".

En esa línea, el grupo parlamentario ha solicitado en una proposición no de ley detener la puesta en marcha del Nutriscore, según las iniciativas facilitadas a Efeagro.

Así, Vox solicita "documentos que avalan la implantación en España del sistema de etiquetado" y subraya que "influyentes nutricionistas han lamentado la implantación del Nutriscore porque penaliza alimentos como el aceite de oliva, mientras da luz verde a productos considerados malsanos, como los cereales azucarados o los refrescos edulcorados".

"Además, a nivel europeo no existe una posición común, ya que no todos los Estados han optado por un sistema de etiquetado frontal y no todos aquellos que han optado por uno han escogido el mismo", según Vox.

Asimismo, se ha hecho eco de las críticas de la industria alimentaria, en sectores como el aceite de oliva, el jamón ibérico o el queso.

Ha defendido otras alternativas, citando que Italia "ha desarrollado su propio sistema nutricional (Nutriform), ya que lo consideran menos discriminatorio con algunos productos de su país como el aceite de oliva, el queso parmesano o el jamón de Parma".