La bronca entre José Manuel Soto y Rubén Sánchez (Facua) con Vox como protagonista

José Manuel Soto y Rubén Sánchez tuvieron un encontronazo tuitero este martes a cuenta de sus ideas políticas, con Vox como leitmotiv. Todo empezó a raíz de un comentario del segundo, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, que manifestaba lo siguiente: “Que cada día más profesores adviertan a sus alumnos de que Vox es fascismo no es más que un ejercicio de responsabilidad democrática”.

Que cada día más profesores adviertan a sus alumnos de que Vox es fascismo no es más que un ejercicio de responsabilidad democrática. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) November 23, 2019

Tras ver este mensaje, el cantante no dudó en responder a Sánchez. “Fascismo es imponer por la fuerza tu visión del mundo, lo he visto en Cuba y Venezuela, lo vi en ETA y lo veo en el nacionalismo catalán, pero no en @vox_es, por mucho que repitáis mil veces el mismo mantra: ‘Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad’, Joseph Goebbels”, escribió Soto.

Fascismo es imponer por la fuerza tu visión del mundo, lo he visto en Cuba y Venezuela, lo vi en ETA y lo veo en el nacionalismo catalán, pero no en @vox_es por mucho q repitáis mil veces el mismo mantra: “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, Joseph Goebbels... https://t.co/HHfsaoQ8k7 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 26, 2019

Horas después, Sánchez volvió a defender su crítica a Vox, aunque esta vez dirigiéndose a Soto. “Sí @JOSEMANUELSOTO1. Un partido que siembra odio y criminaliza con mentiras a inmigrantes y víctimas de violencia machista es fascista. Un partido que insulta y señala como enemigos a gente de otras ideologías es fascista. Lo es por mucho que envuelva sus miserias con banderas”, insistió.

Sí @JOSEMANUELSOTO1. Un partido que siembra odio y criminaliza con mentiras a inmigrantes y víctimas de violencia machista es fascista. Un partido que insulta y señala como enemigos a gente de otras ideologías es fascista. Lo es por mucho que envuelva sus miserias con banderas. https://t.co/2uzIBjnZdn — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) November 26, 2019

“Estimado Rubén, a mí también me insultan a diario por simples diferencias ideológicas, el insulto es el recurso fácil de quien no tiene argumentos, no caigamos en eso. No soy de Vox, pero merecen el mismo respeto que cualquiera, de momento no han matado a nadie y han tenido 3,5 millones de votos”, contestó Soto por alusiones.

Estimado Ruben, a mi tb me insultan a diario por simples diferencias ideológicas, el insulto es el recurso fácil d quien no tiene argumentos, no caigamos en eso. No soy d Vox pero merecen el mismo respeto q cualquiera, d momento no han matado a nadie y han tenido 3,5 mill d votos — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 26, 2019

Sánchez, en un último tuit, quiso zanjar la discusión: “Sí José Manuel, ya sabes que a mí también me insultan. Pero una cosa es que te insulte un idiota o un maleducado y otra que sea un partido político o sus dirigentes, que además te atribuyan delitos salidos de su imaginación y que te señalen como enemigo a batir. Hay diferencias”. Y así se zanjó, puesto que Soto no volvió a responderle.