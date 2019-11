¿Por qué Vox llama 'racista' a Sabino Arana?: "Asemejaba a los españoles con simios"

La campaña electoral avanza y suben los decibelios. Una de las últimas tuvo como protagonista al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, que atacó al fundador del PNV, Sabino Arana, para defenderse de las acusaciones vertidas por el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que definió al partido de Santiago Abascal como representantes del “franquismo puro”.

Smith respondió recordando el pasado del partido nacionalista de Euskadi, y más concretamente la de su fundador, Sabino Arana, al que el dirigente de Vox definió como “el mayor racista, xenófobo y yo diría esquizofrénico que ha tenido la política".

Un comentario que ha secundado en COPE.es el profesor de Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Vilches, que define al fundador del PNV “como uno de los dirigentes españoles más racistas, xenófobos, homófobos y machistas de la historia contemporánea”.

El historiador recuerda que Arana establecía diferencias entre “lo que el suponía que era la raza española de la vasca. Consideraba que la mujer era un ser superficial, egoísta, inferior al hombre en cabeza y corazón y que sin la existencia del hombre, las mujeres eran bestias de carga”.

El padre del nacionalismo vasco hasta su muerte en 1903 creía además que los vizcaínos eran el canon de la hombría frente al “español afeminado”: “El vizcaíno es de andar apuesto y varonil; el español, o no sabe andar o si es apuesto es tipo femenil”, escribía en sus artículos de la época.

Tal era el odio que sentía hacia el español, que llegó a oponerse a la industrialización de finales del XIX para evitar la llegada masiva de españoles a las vascongadas y evitar la perversión del pueblo: “Todo lo que impidiera el acceso de la migración española a las provincias vascas beneficiaba a su proyecto político. Consideraba que los españoles contaminaban la raza pura de los vascos. Los catalogaba como gente torpe, sucia, inútil, perezosa, o criticaba las costumbres españolas como el ‘baile agarrado’, que definía como impío y sucio”.

La pureza de sangre era una de las obsesiones del bilbaíno. De hecho, uno no podía pertenecer al PNV si no tenía los ocho apellidos vascos. Prueba de ello tuvo lugar en 1895, cuando escribió ‘Tratado etimológico de los apellidos euskéricos’, donde explicaba que la raza de una familia se representaba con sus apellidos: “Si los apellidos son euskéricos, el que los lleva es vasco; pero si no son euskéricos, el que los lleva no es vasco”.

Unas afirmaciones que para Jorge Vilches refleja su componente racista: “Pensaba que el pensamiento, las costumbres y las creencias estaban condicionadas por la sangre. El que fue líder del PNV ya en democracia, Xabier Arzalluz, también hablaba del RH negativo de los vascos a diferencia de los españoles”.

El odio que Sabino Arana procesaba hacia los españoles nació en Cataluña, donde se trasladó a estudiar junto a su hermano Luis: “Fue donde evolucionó del tradicionalismo y carlismo inicial al regionalismo y finalmente nacionalismo radical. Aplicaron ese modelo a Vizcaya y luego al resto de provincias. Al igual que hacen los nacionalistas catalanes, se inventaron tanto la historia de España como del País Vasco, llegando a afirmar que Euskadi había sido independiente hasta 1839, lo cual es un disparate”.

Y es que pese al paso de los años, la estrategia nacionalista permanece inalterable en su empeño por tergiversar los hechos. Tanto es así que Arana llegó a realizar una descripción sobre los españoles similar al que hace en la actualidad Quim Torra: “Arana decía que los españoles, más que hombres, se asemejan a los simios, que son bestias y que no se reconocía en ellos ninguna expresión de inteligencia. Torra dice también que los españoles eran bestias con forma humana”.

El PNV es el partido que ha gobernado Euskadi en todo el período democrático, con el paréntesis del Ejecutivo del socialista Patxi López. Pese a que es un partido que ha evolucionado a lo largo de más de un siglo, la figura de Sabino Arana sigue muy presente, tal y como recuerda Vilches: “Es un partido que se declara sabiniano. Espero que no circulen en las listas electorales un seguidor de Arana. El PNV rinde homenaje constante a su fundador. La sede del partido es la casa natal de Sabino. Deberían separarse de este personaje”.