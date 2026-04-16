Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras desestimar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Vox ha afirmado que la expulsión de Ortega Smith es resultado de un procedimiento que han calificado de "riguroso y serio", "conforme a los más exigentes cánones del Estado de Derecho". Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para evitar su expulsión. Ahora, solo le quedará explotar la vía judicial.

En este último caso, podría dilatar así su retirada de la portavocía del grupo municipal en la capital y evitar de facto que Arantxa Cabello, elegida por la dirección, sea la voz de los de Santiago Abascal en Cibeles.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo". También tienen expedientes de expulsión los concejales afines a Ortega Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

Ortega también ha recurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentando una denuncia contra el filtrado a la prensa por parte del Comité Ejecutivo Nacional y el de Garantías de su expediente de expulsión.

Ante el limbo jurídico en el que se encuentra el concejal en el Ayuntamiento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha venido asegurando que se estudian "todos los escenarios" posibles, desde el paso a edil no adscrito, junto con Toscano y Ansaldo, hasta la constitución del Grupo Mixto, profundamente criticado en el mandato anterior por el propio Ortega, cuando estaba integrado por cuatro ediles tránsfugas que salieron de Más Madrid.