Vox censura los "patéticos numeritos diplomáticos" del Gobierno por las palabras de Milei

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este domingo los "patéticos numeritos diplomáticos" del Gobierno tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, sobre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a la que ha llamado "corrupta".

"Los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca a la soberanía de la Nación, no cuando se mencionan la presunta corrupción de la mujer del presidente y, por lo tanto, del presidente", ha señalado Abascal en la red social X, en referencia a la decisión del Gobierno de llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires.

Durante un evento organizado por Vox en Madrid, Milei ha arremetido esta mañana contra el socialismo "maldito y cancerígeno" que "invita a la muerte": "Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", ha espetado, en referencia a Pedro Sánchez.

Estas palabras han despertado la enérgica condena de varios ministros y dirigentes del PSOE y de Sumar y la reacción del Gobierno, que, además de llamar a consultas a su embajadora, ha pedido a Milei "disculpas públicas".

Abascal ha comentado la noticia sobre esta decisión en la red social X con estas palabras: "Pero... ¿Qué diablos tiene que ver la mujer del presidente con la soberanía y dignidad de España? ¿Qué tipo de broma es la de Albares llamando a los grupos parlamentarios?", ha preguntado, de manera retórica.

"Nosotros no hemos ni respondido a su ridícula llamada telefónica", ha señalado el líder de Vox sobre esta apelación del Gobierno en busca de apoyo, el cual, según Albares, ha obtenido de "una amplia mayoría" de los grupos pero no de Vox y el PP, que no habían contestado.

En su mensaje, Abascal ha recordado las palabras del pasado 3 de mayo del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien en un acto público dijo de Milei que "salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias" para defender al mandatario argentino al que, según el líder Vox, "ahora quieren amordazar".

"Anda, @sanchezcastejon (Pedro Sánchez en X), tómate otros cinco días de vacaciones para lloriquear pero no montes patéticos numeritos diplomáticos", le ha referido al presidente del Ejecutivo en su publicación, que ha acabado con "¡Viva España! ¡Abajo Sánchez, su corrupción política, sus mentiras y su traición!" EFE

lll/may