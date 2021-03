Vox asegura que Ayuso dependerá de ellos para gobernar

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se adelanta al asignarse mayoría absoluta tras las elecciones de mayo, y que dependerá de su partido, con el que tendrá que negociar.

En rueda de prensa en la cámara baja, ha considerado que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, es un "cobarde" por no dejar ya su acta de diputado, ya que seguiría yendo al Congreso por su condición de vicepresidente, antes de que empiece la campaña electoral.

A Díaz Ayuso le ha augurado que, tras las elecciones, va a depender para renovar la Presidencia "o de Génova o de Vox y mas le vale depender de Vox, por los bandazos que da Génova", si bien no ha disimulado la sintonía que tienen con ella.

Aunque no ha dado por seguro que la lista de su partido la encabece Rocío Monasterio, ya que corresponde al comité ejecutivo, sí ha dicho que es "lo previsible", que se resolverá la semana próxima y que cuenta con "apoyos suficientes".

Espinosa de los Monteros ha reconocido que hay "muchas diferencias" entre Vox y Díaz Ayuso en seguridad en las calles, la tolerancia cero con la inmigración ilegal, el apoyo a las familias y el empleo, las ayudas, la promoción de vivienda social, la defensa de los servicios públicos o con los "chiringuitos" de esta administración.

Estas y otras cuestiones deberán negociarse, aunque ha apelado a la responsabilidad de Vox, "que apuntala y permite" que se constituyan gobiernos "no de izquierdas", como ha demostrado ya.

Preguntado por la decisión de Pablo Iglesias de dejar el Gobierno para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Espinosa de los Monteros ha señalado que, aunque no conoce "la psicología del personaje", se ha remitido a algunas declaraciones de anteriores compañeros de partido, que le señalaban como caprichoso y poco constante.

A su juicio, ha demostrado "una enorme cobardía" por no dejar el acta de diputado y que como, "no se lleva bien con su jefe" en el Gobierno, "ha decidido huir hacia adelante".

Le ha deseado "mucha suerte" pero ha precisado que "no le quieren ni los suyos" y que el líder de Más País, Íñigo Errejón "ya le ha dicho que no" a su propuesta de concurrir juntos a las elecciones, por lo que no ve que vaya a tener mucho éxito "porque la gente ya lo conoce".

El portavoz de Vox ha anunciado, además, que su grupo presentará una iniciativa en el Congreso para que sectores como las peluquerías, centros de estética, las tiendas de souvenir, autoescuelas o la enseñanza reglada sean incluidos en el paquete de ayudas de los 11.000 millones de euros.

Y ha rechazado que los españoles tengan reducida la movilidad y no puedan viajar entre provincias y los extranjeros que llegan a España sí puedan hacerlo, porque "los españoles deben tener, como mínimo, los mismos derechos que los que vienen a España, que debe protegerse pero no puede pararse".