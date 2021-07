Vox anuncia que rompe relaciones con el PP tras las palabras del presidente de Ceuta en COPE

Las declaraciones del presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas en los micrófonos de 'Herrera en COPE' tras la polémica votación en la Asamblea de la ciudad autónoma en la que se ha declarado a Santiago Abascal, con la abstención del PP, 'persona non grata' han encontrado respuesta por parte de Vox.

La formación política ha dado por rotas las relaciones con el PP por considerarle "cooperador necesario" para que su líder Santiago Abascal fuera declarado el pasado viernes 'persona non grata' en Ceuta.

"Puede ser chocante nuestra postura, pero de ninguna manera es mantener una postura equidistante", ha defendido el presidente de la ciudad autónoma en COPE. "El trasfondo de este asunto es una visita que realiza a Ceuta el día 24 de mayo el señor Abascal en un momento absolutamente crítico para la ciudad, donde la ciudad se había sido sometida a una situación de asedio del otro lado de la frontera", ha explicado Juan Jesús Vivas.

La contestación por parte de Vox ha sido tajante. El portavoz del Comité de Acción Política y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha comunicado durante una rueda de prensa desde la sede nacional del partido que "consideramos que el PP, con su abstención, y con las declaraciones de Vivas ha roto relaciones con Vox, tomamos nota y damos las relaciones rotas".

Buxadé sostiene que el PP debe decidir ahora si reconsidera su "errónea" decisión y desautoriza "de algún modo" a su presidente de Ceuta o, de lo contrario, "no va a poder seguir reclamando ayuda a Vox para sus propuestas en ayuntamientos o asambleas autonómicas".

El dirigente de Vox ha acusado al PP de hacerse "cooperador necesario" en la estrategia de "deshumanización" y "demonización" de su partido con esta decisión contra Abascal y de haber puesto "en el foco de la violencia" a sus afiliados, simpatizantes y cargos.

Y ha querido dejar claro que no ha sido Vox el que ha roto relaciones sino el PP con el voto "perfectamente consciente" que emitió el viernes en la Asamblea de Murcia contra Abascal, que el propio presidente ceutí ha acreditado este lunes con sus declaraciones justificando esa posición y que el PP nacional no ha rectificado 72 horas después.

En este punto se le ha preguntado si, tras la ruptura de las relaciones, Vox iba a seguir esperando a que el PP presentara una moción de censura contra el presidente, Pedro Sánchez, o iba a adelantar la suya.

A este respecto, Buxadé se ha limitado a contestar que "el PP tiene el tejado lleno de pelotas" y que debe ir pensando en "aligerarlo" si no se quiere quedar "con todas las pelotas del barrio".

De rechazar la declaración de 'persona non grata' a justificarla

Sin embargo, el PP rechazó este domingo la declaración de 'persona non grata' al líder de Vox, Santiago Abascal, en Ceuta. "Estas reglas del juego no son del PP, siempre vamos a estar en contra de declarar 'personas non gratas', de los señalamientos y de cordones sanitarios", ha señalado la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, en declaraciones a los medios.

Según ha indicado, para el PP la declaración de alguien como 'persona non grata' es "una herramienta absolutamente deleznable que utiliza la izquierda" como forma de expresar su "superioridad moral" para "echar al adversario político".

La iniciativa del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Fatima Hamed concitó el apoyo del PSOE y Caballas sumando diez votos y prosperó gracias a la abstención de dos diputados no adscritos ex de Vox y del PP, que intentó sin éxito circunscribir la resolución a "rechazar" las palabras de Abascal por considerar que "son falsas, debilitan la unidad en la defensa del bien superior de nuestra españolidad, perjudican la convivencia y favorecen las infundadas tesis marroquíes".