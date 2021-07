Presidente de Ceuta, en COPE: "No a los cordones sanitarios, tampoco a los que establece Vox para incendiar"

Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' tras una polémica votación en la Asamblea de la ciudad autónoma en la que se ha declarado a Santiago Abascal, con la abstención del PP, 'persona non grata'. Vivas ha querido dejar claro que para entender la postura del PP, es necesario "conocer el trasfondo del asunto"

La posición del PP de Ceuta en la declaración de 'persona non grata'

"Puede ser chocante nuestra postura, pero de ninguna manera es mantener una postura equidistante", se ha defendido el presidente de la ciudad autónoma. "El trasfondo de este asunto es una visita que realiza a Ceuta el día 24 de mayo el señor Abascal en un momento absolutamente crítico para la ciudad, donde la ciudad se había sido sometida a una situación de asedio del otro lado de la frontera", ha explicado Juan Jesús Vivas.

El presidente ha recordado que en aquellos días, "Ceuta tuvo el alma en vilo, se puso en jaque nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y en ese momento creíamos que había que estar en beneficio de la causa y eso no fue lo que ocurrió con el señor Abascal, al margen de izquierdas o derechas, vino a Ceuta a decir que en la Asamblea de Ceuta hay partidos políticos que sirven a los intereses de Marruecos". Tras lo que el presidente ceutí ha citado unas declaraciones del mismo Abascal sobre estos partidos: "Son quintacolumnistas de Mohamed VI".

"El momento en el que se produce, cuando se pone en jaque nuestra españolidad y soberanía, supone quebrar la unidad de acción en la defensa de nuestra españolidad y coincidir con el discurso de Marruecos", ha acusado Vivas. Y es que el presidente 'popular' cree que el partido de Abascal y el reino alauí mantienen una línea argumental similar, ya que "consideran que la sociedad de Ceuta está dividida en dos partes, los españoles y los marroquíes y consideran marroquíes a los musulmanes. Y esto es falso. El sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes", ha justificado. "Todos nos sentimos una parte esencial, fundamental e indisociable de España", resumía.

Duras críticas a Vox

El presidente de Ceuta ha defendido la posición de su partido en la votación tras la que se declaró a Santiago Abascal 'persona non grata': "Creo que decidimos de manera responsable. No votamos a favor porque no estamos a favor de los cordones sanitarios, pero tampoco podíamos votar en contra porque el cordón sanitario en relación con la defensa de nuestra españolidad quien lo ha establecido ha sido Vox".

"No se podía estar equidistante porque el cordón sanitario en Ceuta en relación con este asunto quien lo ha establecido ha sido Vox", ha repetido. "Vox se negó a firmar una declaración institucional por todos los grupos políticos en la que se afirmaba que Ceuta es parte esencial e indisociable de España. Vox critico y sigue criticando la presencia en Ceuta del presidente del Gobierno el día más duro de nuestra historia reciente cuando vino a afirmar que Ceuta era España y el Gobierno estaba comprometido en la defensa de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Vox presionó a otras autonomías para que la carga que tenía Ceuta con los menores extranjeros no acompañados que llegaron en avalancha ese día a Ceuta fueran en un gesto de solidaridad trasladado al resto de España. Vox no apoyó una resolución del Parlamento Europeo expresando su rechazo a Marruecos. El otro día votó en contra de que invitáramos a los Reyes a Ceuta en estos momentos tan difíciles", ha enumerado con un claro tono de enfado.

"No a los cordones sanitarios, pero tampoco a los que establece Vox para incendiar Ceuta", ha declarado finalmente el presidente de Ceuta. "Ceuta ha vivido el momento más difícil en su historia reciente. Nos sentíamos invadidos, en una situación de absoluto colapso. Sigue habiendo muchas personas que todavía no han sido repatriadas", ha recordado el presidente en 'Herrera en COPE'.

Por último, Juan Jesús Vivas ha querido lanzar un recordatorio: "Ceuta no es un problema, es un ejemplo de amor y servicio a España. Vivimos cristianos, musulmanes, judíos e hindúes. Estoy aquí para defender a todos los ceutíes piensen como piensen o recen como recen", ha terminado por decir el presidente de Ceuta en los micrófonos de COPE.