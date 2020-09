Vox Andalucía desea a Francisco Serrano que "tenga suerte y pueda probar su inocencia" tras su renuncia al escaño

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha deseado este jueves al que fuera presidente del grupo y candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano, que "tenga suerte y pueda probar su inocencia" en la causa judicial abierta contra él por indicios de un presunto delito de fraude de subvenciones con relación a la ayuda estatal recibida en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla, de la que Serrano era socio.

Se trata de la primera reacción desde Vox Andalucía tras la decisión de Serrano de abandonar su escaño en la Cámara autonómica, donde se encontraba como diputado no adscrito tras dejar la formación por la que concurrió como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2018, que hizo pública junto a un escrito en el que criticaba con dureza los "ataques" que ha recibido Vox desde su "éxito electoral" en esos comicios.

"Poco tengo yo que decir. Le deseo al señor Serrano que tenga suerte y pueda probar su inocencia", se ha limitado a comentar Hernández al ser preguntado al respecto en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

Serrano, cuyo escaño en el Parlamento andaluz ya ha sido ocupado por el diputado de Vox Macario Valpuesta, aseguró este miércoles en declaraciones a Canal Sur Radio ser "el primer interesado" en saber el destino de la ayuda estatal recibida en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla y afirmó que "donde no está ni ha estado nunca es en mis cuentas, yo no he cogido ni un solo euro", recordando que era administrador solidario y que se desvinculó "cuando vi movimientos que no me gustaban", así como que "el dinero en un banco no es como en un sobre o maletín, tiene un destino finalista" y, por tanto, debe contar con datos respecto a los reintegros o el destino final de ese monto.

Serrano, que no ha hablado con Santiago Abascal --"llevo bastante tiempo sin hacerlo"--, insistió en que se marcha "decepcionado" al haber entrado con expectativas "muy grandes de intentar cambiar en la medida de lo posible las cosas, pero al final poco a poco el entusiasmo ha ido tornando en decepción al ver en determinados sectores del partido ingratitud, desprecio y ninguneo".