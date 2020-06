El 'Viva el 8 de marzo' de Sánchez en el Congreso y otras noticias de este miércoles

Sánchez se vanagloria "alto y claro" en el Congreso: "Viva el 8 de marzo"

Sánchez, ha criticado hoy a la oposición que utilice la bandera y el nombre de España "en vano". Ha rechazado lo que ha calificado el "veneno del odio" y ha proclamado "alto y claro" que viva el 8 de marzo, en respuesta a la investigación que está llevando a cabo una jueza de Madrid, sobre la incidencia que tuvo este evento en la expansión del virus y la responsabilidad que pudo tener la Delegación del Gobierno de Madrid por autorizarlo.

Herrera: "¿Qué tiene que pasar en el Gobierno de Sánchez para que alguien dimita?"

Una consideración previa, el 8-M, la manifestacion del 8-M es el gran elemento tóxico de toda esta legislatura para este Gobierno y además está en el centro de los últimos escándalos. El de ayer, que desvelaba ABC a través de ese vídeo en el que Irene Montero reconocía lo que reconocía, que "otros habían tomado medidas superdrásticas tía y aquí no". Y el de hoy, por cuánto el 8-M es la piedra angular sobre la que gira toda la actuación del ministro Grande-Marlaska, ya saben ustedes el que cesó u ordeno césar a Pérez de los Cobos teniente coronel de Madrid como responsable de la Guardia Civil por no haberle informado de lo que él requería información.

Alarcó (PP): “El 8-M hubo una carga viral por metro cuadrado en Madrid más alta que en ningún lado del mundo”

Antonio Alarcó, senador del PP y vicepresidente del Colegio Internacional de Cirujanos ha contado en 'Herrera en COPE' que el pasado 3 de febrero asistió al Comité Ejecutivo de la OMS en Ginebra donde se "dijo de la peligrosidad del coronavirus –todavía no tenía nombre claro- y además la trazabilidad".

Díaz se abre a la posibilidad de que los ERTEs se extiendan hasta final de año en algunos sectores

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en el Congreso

Díaz, ha afirmado este miércoles que "sin lugar a dudas" está abierta a la posibilidad de que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) puedan extenderse hasta finales de año en aquellos sectores que lo necesiten.

"Hoy es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá. En cuanto culminen las tareas de la comisión intersectorial, tendremos una hoja de ruta para saber qué sectores necesitan de ese acompañamiento más allá del 30 de junio", ha explicado la ministra.

Luis del Val: "Marlaska va camino de igualar al mentiroso ministro Ábalos"

"Lamento disentir de las opiniones de mis admirados y queridos compañeros, pero creo que el ministro de Interior no debería dimitir. No porque no haya quedado claro que sea un mentiroso, sino por razones prácticas. Al menos ya sabemos que es un mentiroso. Pero si dimite puede que venga un presunto mentiroso, y nos hará perder el tiempo hasta que la presunción se convierta en evidencia. O, todavía peor, podría sustituir a nuestro mentiroso ministro de Interior una super, super, super amiga de la ministra de Igualdad -¡Jo, tía que fuerte!- que se dedicara a tomar medidas superdrásticas.