'El virus no existe': qué hay detrás de los negacionistas del Covid

La enciclopedia deja claro que los negacionistas son aquellas personas que eligen negar una realidad para evadir una verdad incómoda. En los últimos tiempos su imagen se ha asociado a negar en todo el mundo la existencia del coronavirus. En COPE te contamos qué hay detrás de toda esta corriente.

Ni es nueva ni ha surgido al calor del Covid. A lo largo de la historia son muchas las personas que han optado por negar una realidad ampliamente verificada para no querer enfrentarse a ella. O negarla para enfrentarse a otros. Así ha habido negacionistas del Holocausto o del cambio climático.

Pero la más reciente es la de negar la existencia del Covid. Con 25 millones de contagios en todo el mundo y 800 mil muertes aún sorprende que muchas personas -algunas de ellas muy reconocidas- insistan en negar la realidad e incluso en ahondar en teorías conspiranoicas. Es, por ejemplo, el caso de Trump en EEUU, de Bolsonaro en Brasil o de Miguel Bosé en España. Sus palabras difundidas por medio mundo -amplificadas a través de las redes sociales- ganan adeptos entre los que se mezclan movimientos de los más variopintos: desde los antivacunas a los antisistemas. Y todo regado con distintas consignas que van desde decir 'que es la gran mentira de los gobiernos' a asegurar que detrás de todo esto o está Bill Gates o China intentando controlar a la población a través de la vacunación masiva que no haría otra cosa que implantar microchips en nuestro cuerpo. Sin olvidar las menciones a supuestas teorías científicas -que ni lo son ni tienen una base sólida detrás- con las que intentan reforzar su argumentario. Hasta se ha llegado a asegurar que el 5G está detrás de la situación actual, que la Organización Mundial de la Salud miente o que los PCR positivos son todos falsos. Y la pregunta es ¿por qué sus mensajes se propagan rápidamente por todo el mundo? La respuesta está en las redes sociales y también en una palabra: bots, cuentas automatizadas que se dedican a amplificarlos. Algunas investigaciones apuntan a que la mayoría tienen base en EEUU.

LAS MANIFESTACIONES

En España hemos tenido un mayor conocimiento de esta corriente sobre todo a raíz de la manifestación del 16 de agosto en la plaza de Colón, en Madrid, que congregó a cerca de 3.000 personas sin guardar ningún tipo de distancia social y muchas de ellas sin mascarilla. Protesta alentada por Miguel Bosé y la mayor desde el final del Estado de Alarma. Pero no es la única. En nuestro país se prepara otra para el próximo sábado 5 de septiembre en pleno centro de Madrid y este fin de semana 'esos negacionistas' se han dado cita también en Berlín, París o en Londres. Aquí se juntan los que protestan no porque duden de la existencia del virus sino porque exigen que los distintos gobiernos europeos no decreten nuevos confinamientos.

En España el principal instigador de la manifestación de Colón ha sido Fernando Vizcaíno, un profesor de yoga en Valencia y escritor sobre las terapias alternativas. Otra de las cabezas visibles en Josep Pamies, promotor en los últimos meses del clorito de sodio para supuestamente curar el COVID y el escritor Esteban Cabal. Ellos forman parte de colectivos como 'La Quinta Columna' o 'ReVelión en la Granja'. A tal punto son sus mensajes peligrosos que hace unos días la policía nacional detenía en la provincia de Zaragoza a un hombre de 38 años por llegar a atentar contra la salud pública e incitar a la violencia a través de las redes sociales. Llegó a hacerse pasar por un médico del hospital Carlos III de Madrid para contactar con residencias de ancianos y organismos oficiales con supuestas informaciones 'reales' sobre la pandemia.

Esta corriente negacionista se ha propagado en una era propensa a las desinformaciones, los bulos y las fake news. El medio, Telegram, la base científica -en el caso de España- la han encontrado en una plataforma llamada Médicos por la Verdad donde llegan a asegurar que los contagios han terminado o que el uso de las mascarillas es malo para la salud. Distintas sociedades médicas ya han alertado del peligro que suponen estas pseudociencias.