Villacís niega en TRECE las informaciones sobre una posible ocultación de una sociedad patrimonial

Tras la publicación de la portada de ABC, Begoña Villacís ha estado en exclusiva en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez, para explicar si ha tenido una sociedad y si la ha utilizado para comprar su casa y otros dos inmuebles.

La portavoz de Ciudadanos ha querido dejar todo muy claro. "Si tuviese una sociedad lo tendría que haber registrado. Es tan fácil como irse al Registro Mercantil a comprobarlo. Estoy impactada e indignada y me gustaría hablar con estos periodistas", ha comentado Villacís.

�� @begonavillacis responde en #ElCascabel18F a la portada de @abc_es: "Si tuviese una sociedad lo tendría que haber registrado. Es tan fácil como irse al Registro Mercantil a comprobarlo. Estoy impactada e indignada y me gustaría hablar con estos periodistas" pic.twitter.com/nwiPdzr56c — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) 18 de febrero de 2019

"Tuve una empresa hace diez años cuando vendí mis participaciones. No he vuelto a tener ninguna otra. No tengo ni idea de cómo estos periodistas se han lanzado a publicar algo así", ha zanjado la candidata a la alcaldía de la capital.

�� "Tuve una empresa hace diez años cuando vendí mis participaciones. No he vuelto a tener ninguna otra. No tengo ni idea de cómo estos periodistas se han lanzado a publicar algo así". En exclusiva, @begonavillacis, en #ElCascabel18F pic.twitter.com/ESf5wlWoKj — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) 18 de febrero de 2019

LA PORTADA DE 'ABC'

Según informa el diario 'ABC' en su portada de este martes, Begoña Villacís habría ocultado una sociedad patrimonial.

La portavoz de Ciudadanos en Madrid y candidata al Ayuntamiento de la capital, habría usado la empresa para comprar su casa y otros dos inmuebles, según informaciones de 'ABC'.