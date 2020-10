Villacís asegura que el Ayuntamiento de Madrid aplicará las medidas del Gobierno "con absoluta lealtad"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital aplicará las medidas que apruebe este domingo el Consejo de Ministros "con absoluta lealtad", al tiempo que ha acusado al Gobierno central de no haber "hecho los deberes".

"Desde el Ayuntamiento de Madrid, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, que es aplicar las medidas con absoluta lealtad vengan donde vengan", ha afirmado Villacís en declaraciones a los medios desde el acto convocado con motivo de la celebración de la Carrera de la Mujer.

"¿Qué es lo que tememos? Continuar en esta situación", ha agregado Villacís, quien ha señalado que la pandemia empezó en marzo y casi a noviembre, según sus palabras, no hay una "normativa clara de ámbito nacional" que permita "tener una certidumbre" y "que los ciudadanos no tengan que estar buscando en internet el día antes para saber cómo les va a cambiar la vida el día siguiente, pendientes de si hay un Consejo de Ministros que se convoca de un día para otro, pendientes de cómo afecta a Madrid.. y todo eso porque no se han hecho los deberes a nivel nacional".

En la misma línea, ha recalcado que "a estas alturas ya han pasado suficientes meses" para poder haber hecho "lo que se ha hecho en muchos otros países, que es plantear unas medidas de ámbito nacional", que garanticen "seguridad" y "certidumbres".

La vicealcadesa ha apostillado que el Ayuntamiento de Madrid, a la hora de gestionar los servicios públicos, como la Policía Municipal, también necesita esa "certidumbre".

"Esto no puede ser un toma y daca. Esto no es político. Esto no debería ser político. No puede ser que haya una mitad de la población que entienda que las medidas son malas y otra mitad que entienda que son buenas en funcíon de lo que voten. No tiene ningún tipo de sentido", ha aseverado.

A su juicio, "lo que debería haber hecho Pedro Sánchez hace mucho tiempo ya" es "plantear esas medidas de ámbito nacional", que, según ha recalcado Villacís, es lo que se ha hecho en otros países.

La vicealcadesa se ha mostrado a favor de unos "parámetros claros y que operen igual en toda España" y "que no tenga que haber 17 autonomías buscándose la vida" porque el presidente del Gobierno "renuncia a su responsabilidad y simplemente juega al 'tú la llevas' y que sean cada uno de los presidentes autonómicos los que tengan que pensar lo que van a hacer".

"Tiene que haber unos criterios claros, tiene que haber unos parámetros claros, tiene que haber un sistema de evaluación claro y tiene que ser por igual en toda España. Evidentemente no todos los sitios en España tienen el mismo grado de afección pero por lo menos tendremos algo claro; ya sabemos que si llegamos a un cierto límite se tienen que aplicar esas medidas y que no es algo que cae en la voluntad o en la voluntariedad de cada presidente autonómico", ha precisado.

"Ya hemos llegado tarde, ya estamos en la segunda ola, la segunda ola nos está pasando por delante", ha proseguido Villacís, quien ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Madrid en la primera ola fueron "muy indulgentes" y ofrecieron "lealtad" y "mucha responsabilidad", porque "nadie estaba preparado", pero "parece mentira que no haya ocurrido nada desde entonces", y ha agregado que "eso sí que es malo para la salud" y "para la economía".