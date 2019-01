Vídeo: ¿Se rio Susana Díaz de Juanma Moreno durante la investidura?

La investidura de Juan Manuel Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía dejó el pasado miércoles decenas de imágenes para la historia. No es para menos: en 36 años de democracia, solo el Partido Socialista había gobernado en esta comunidad autónoma, y el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox ha posibilitado el cambio.

La jornada para la ya ex presidenta de Andalucía debió de ser dura... ¿O quizá no tanto? Durante la votación de investidura, un vídeo muestra a Díaz riéndose a carcajada limpia. Y justo lo hace en el momento en el que su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, vota que no. De ello se ha dado cuenta el perfil de YouTube Corazzôn.

El momento es el siguiente: la presidenta del Parlamento andaluz, Verónica Pérez, va nombrando uno a uno a los diputados electos. Desde la bancada del PSOE los rostros que acompañan a los noes son muy serios. También el de Jiménez Barrios. Sin embargo, su "no" desata las risas no solo de Díaz, sino de sus compañeros de filas.

No es la única polémica desatada por la socialista en sus últimas horas como dirigente autonómica. Díaz también respaldó la protesta frente a la cámara andaluza durante el discurso de Moreno. Aún como presidenta en funciones, fletó 15 autobuses para que viajaran a Sevilla y se sumaran a la protesta.

Apoyó la movilización de la ciudadanía para "combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político". En una carta dirigida a los andaluces, publicada en la web del PSOE-A, Díaz ha asegurado que "la mayoría de progreso que hay en esta comunidad autónoma ha de estar movilizada contra la extrema derecha", y ha sostenido que este es un momento "importante" que "requiere más que nunca la participación activa de la ciudadanía".