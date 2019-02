Un vídeo del traslado de los presos del 'procés' provoca la furia de ERC

ERC ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la supuesta filtración de un vídeo grabado desde dentro de uno de los furgones policiales que trasladaban desde Cataluña a Madrid a los presos por el juicio del “procés”

El vídeo, tomado cuando se iniciaba el traslado desde la cárcel de Brians II a las de Alcalá y Soto del Real, lo ha publicado la cuenta de Twitter @Esprituindomab1.

Lo acompaña un mensaje que dice textualmente: “Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles. Beautiful!!”.

