VÍDEO: El PP avanza que el Senado planteará un conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía

Bolaños acusa al PP de convertirlo en una "Cámara dilatoria y obstruccionista" que solo aspira a paralizar leyes

MADRID, 19 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación elevará a la Mesa de la Cámara Alta, en la que tienen mayoría absoluta, un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía.

Así lo ha adelantado Alicia García en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, después de que el informe de los letrados del Senado hablara del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía.

En cualquier caso, fuentes 'populares' precisan que el primero paso para plantear este conflicto de competencias con la Cámara Baja será llevarlo al Pleno del Senado después de Semana Santa para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía.

Desde entonces, estas mismas fuentes explican que el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Esto no dilata la tramitación ni se paraliza, a no se que se pidan cautelarísimas.

La portavoz de los 'populares' ha justificado este planteamiento de conflicto de competencias en uno de los textuales del informe de los letrados del Senado en el que considera que esta ley de amnistía supone una "reforma encubierta de la Constitución" y que no se ha tramitado de esa manera en el Congreso de los Diputados.

"Por un lado está la legalidad y por el otro lado está Pedro Sánchez. Cualquier gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley porque es la única salida decente. Y les aseguro que el Partido Popular defenderá por encima de todo las facultades de esta Cámara. No está solo en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución", ha defendido García.

BOLAÑOS PIDE AL PP SUMARSE AL ACUERDO

En su turno de respuesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP de convertir al Senado "en un freno a la actividad parlamentaria", una "cámara dilatoria y obstruccionista que renuncia a tramitar y mejorar leyes y solo aspira a paralizarlas".

En esta línea, el ministro ha criticado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo haga del Senado una "cámara de confrontación" con el Congreso de los Diputados al tiempo que ha lamentado que el PP modificase "de manera unilateral y contra la doctrina del Tribunal Constitucional el reglamento de la cámara" para retrasar la aprobación de la amnistía.

Así, y en vez de plantear un conflicto de competencias "para agradar a la ultraderecha", Bolaños ha pedido al PP que "se sumen al acuerdo". "Lo que tendrían que hacer es trabajar, intentar mejorar el texto si es posible. ¿Ustedes creen que con la labor que están haciendo están mejorando el prestigio del Senado?", ha preguntado.

El ministro, que ha defendido la norma como una herramienta para el reencuentro, ha augurado que el PP "se avergonzará de las barbaridades que dice hoy cuando dentro de unos años diga que la ley es una victoria de la democracia". "Ustedes se incorporan siempre tarde. Lo saben como yo: son beneficiarios de esta ley", ha zanjado.

"EL ARQUITECTO DE UNA INFAMIA"

La portavoz 'popular', por su parte, ha asegurado que el ministro será "recordado como el arquitecto de una infamia" y "su legado quedará grabado en la memoria colectiva como símbolo de corrupción y deshonor". "¿De qué estabilidad están hablando mientras negocian de forma infame en Suiza?", ha espetado.

En este contexto, García ha afirmado que cada vez que Bolaños "toca la lira no se oye porque vienen sus socios de Junts aporreando los tambores". "¿Habla de cohesión? Si están hablando de un régimen fiscal propio y exigen un referéndum. Siguen exigiendo pagos porque sino colorín colorado", ha insistido.

La dirigente del PP, que ha advertido al ministro que está "a tiempo de rectificar", ha señalado que la legislatura está "en vía muerta". A su juicio, "este absurdo solo alimenta el ego" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que su Ejecutivo se encuentra "en agonía y descomposición".

Así, García ha cargado contra la "historia de una indignidad y un bochorno" que supone la amnistía, lamentando que el Gobierno no apueste por el "consenso ni la participación". "Es un mercadeo interesado entre ustedes y Puigdemont. Los únicos que han salido trasquilados han sido ustedes. Basta ya de mentiras", ha apostillado.

Por último, la portavoz del PP ha insistido en que la amnistía no es "un acto de reconciliación", sino de "corrupción". "Y no les va a servir de nada. El señor Puigdemont ha conseguido de ustedes lo que quería, y ahora nos dejan sin presupuestos al conjunto de España", ha concluido.

