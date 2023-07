video- Rivera de la Cruz, sobre la posibilidad de ser ministra de Cultura: "Lo más responsable es no pensar en sillones"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y 'número dos' de la lista del PP al Congreso en los comicios del 23J, Marta Rivera de la Cruz, ha subrayado este sábado que lo importante es que el PP gane "por goleada" las próximas elecciones generales y ha indicado que "lo más responsable" para lograrlo "es no pensar en sillones".

Rivera de la Cruz, que ha sonado como posible ministra de Cultura en un hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado que lo importante es salir a ganar "por goleada" las elecciones. "No creo que sea responsable y no creo que nadie lo haga en la candidatura, pensar en sillones", ha subrayado para recalcado que "eso lo hacen otros" pero "no es el estilo" del PP.

Así, ha incidido en la necesidad de "concentrarse sobre todo" en que Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa y sea el próximo presidente del Gobierno y que acabe así "un ciclo que ha sido malo para España" como es en su opinión la etapa de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

"El sanchismo toca a su fin y llega un tiempo nuevo y lo que tenemos que hacer es trabajar muy duramente para conseguir esa victoria que tiene que ser una réplica de lo que sucedió en mayo cuando la Comunidad de Madrid", cuando se "tiñó de azul", ha explicado refiriéndose a la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso.

La exconsejera de Cultura ha acudido este sábado a Aranjuez para visitar la localidad y mantener un encuentro con los integrantes del ClubEscuela Piragüismo Aranjuez y con deportistas destacados del mundo de lapiragua como la madrileña María Corbera, ganadora de cinco medallas en el Mundial de Canadá y el Campeonato de Europa de Munich 2022.

Además de subrayar la riqueza patrimonial de la ciudad y su papel como destino turístico, Rivera de la Cruz ha pedido apoyar desde el Gobierno central instalaciones como el Club Escuela de Piragüismo de este municipio, que cuenta con más de 500 inscritos, y que se alejan de los grandes núbleos urbanos para ubicarse en localidades pequeñas.

Al hilo, ha defendido que ofrecen una oportunidad tanto para la práctica del deporte como para albergar altas competiciones deportivas.

