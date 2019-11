La versión independentista de un famoso villancico que ha sido fulminada por las redes

El independentismo ha sido objeto de numerosas críticas en las redes sociales durante los últimos días. El motivo es su nueva acción reivindicativa, protagonizada por algunos de sus miembros: cambiar la letra del villancico Noche de Paz y adaptarla a la causa nacionalista.

“Santa noche, triste noche. Si un compañero no está aquí. Si está muy lejos en prisión o exiliado, sin ellos hoy ya no es Navidad”, son algunas de las frases pronunciadas en la nueva versión de la canción navideña. Proclamas como la “libertad” (para los presos políticos) o el “No estáis solos” también se cuelan en el vídeo que ha lanzado un grupo de independentistas.

Si os gustan las Navidades, no os recomiendo ver este vídeo. Hay que tener mucho estómago.

Y si no os gustan, este villancico tractoriano os provocará náuseas.

La típica patochada separata. pic.twitter.com/XSPMGNklox — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 22, 2019

Convertir una canción de Navidad en una reivindicación politica, ofende al autor que la compuso, q la hizo POR LA PAZ y PARA TODO EL MUNDO, no solo para una ideología. Manipular una letra de Paz para transformarla en una letra de enfrentamiento, NO ES GENT DE PAU, AL REVES. — Leonardo Da Vinci-500 años (@DaVinci2019) November 23, 2019

Pero que manía de dar vueltas para hacer el ridículo tienen estos lazis,me recuerda a cuando voy al cine y en la película sale una escena de un siquiátrico todos salen dando vueltas, pues estos igual�� — ������️edroLg���� (@podemitafacha) November 25, 2019

Lo peor de todo es que lo hacen en serio! ������������

Se meten en su papel cuando se ponen a dar esas ridículas vueltas. Es como el corro de la patata a cámara lenta.#eeeeeeheeeeeh — Hic sunt dracones 1492 (@Sanjorge1492) November 22, 2019

La letra es moña pero no dice nada de pasarse por el forro las leyes, menospreciar al 52% de los catalanes,del expolio de las arcad públicas,de los CDR, etc... total, que no me convencen,que les den. — guigomo (@guigo_esp) November 23, 2019

