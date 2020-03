Un vecino de Palafrugell (Girona) saca a pasear a una cabra para evitar el confinamiento

Un vecino de Palafrugell (Girona) ha sido denunciado por sacar a pasear una cabra a modo de mascota para saltarse el confinamiento, según informan los Mossos d'Esquadra.

El agente que ha detectado la incidencia ha informado a esa persona de que un animal de este tipo no entra dentro de la excepción contemplada para mascotas.

Los Mossos d'Esquadra han aprovechado la foto que se ha capturado con la imagen del vecino y la cabra a la que paseaba con una correa para lanzar un mensaje a través de las redes sociales y recordar la obligación de permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus.

Ni canaris, ni porcs vietnamites, ni una cabra com aquesta que hem vist avui a Palafrugell són excusa per sortir al carrer i trencar el confinament. Si us plau, #quedatacasa #coronavirus pic.twitter.com/tho3WGoGAa