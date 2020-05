Vara, tras el cierre del hospital de IFEMA: "Es obsceno ir de celebración mientras se acumulan fallecidos"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado este viernes a los políticos a no asistir a ninguna celebración mientras se acumulen contagios y fallecimientos por coronavirus, pues es "obsceno".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones después de que el hospital de campaña del recinto ferial de Ifema haya cerrado sus puertas con un acto presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un mensaje en su perfil de "Twitter", y sin aludir directamente a este acto, ha señalado: "Bien haríamos los políticos de este país en no asistir a ninguna celebración mientras aún acumulamos contagios y fallecimientos. Es obsceno".

