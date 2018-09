Valtonyc: "Puigdemont no es de derechas, es anarquista"

Valtonyc, el rapero fugado y condenado por apología del terrorismo, y sobre cuya extradición decidirá Bélgica esta semana, ha asegurado en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio que el también fugado Carles Puigdemont "no creo que sea una persona de derechas, es un anarquista".

Los periodistas de la radio pública catalana le han preguntado por qué un comunista declarado como él se deja ver junto a políticos de derechas como el propio Puigdemont o el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Según Valtonyc, "en el exilio", que es el eufemismo que utiliza para no hablar de fuga, "todos deben estar en la misma trinchera, para hacer piña", y luchar "por hacer efectiva la república". Sin embargo, no ha precisado en qué consiste "hacer efectiva la república", ni como se puede "luchar" por hacerla efectiva desde Bruselas, ni en que beneficia su presencia en Bélgica a la causa independentista. Valtonyc ha afirmado que ahora no cree "en los partidos ni en las siglas, cree en las personas".

Este lunes, la justicia belga decidirá si ejecuta la euroorden y extradita a España a Valtonyc, condenado a tres años de prisión por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas. Los abogados del rapero, entre los que se encuentra el antiguo colaborador de ETA Gonzalo Boye, también abogado de Puigdemont, han anunciado que recurrirán la extradición de Valtonyc en el caso de que la justicia belga la apruebe.

Josep Miquel Arenas, Valtonyc, lleva fugado desde el pasado 24 de mayo, cuando concluyó el plazo dado por la Justicia española para que entrara voluntariamente en prisión para cumplir su condena. Al menos desde el 5 de julio lleva en la capital belga, donde se ha sumado a la mayoría de actos organizados por Puigdemont y los otros consellers fugados.