Vaipolorío culmina su 23ª campaña de limpieza del río Gafos (Pontevedra) tras retirar más de 1,5 kilos de residuos

La Asociación Vaipolorío ha retirado más de 1.559 kilos de residuos durante la 23ª campaña de limpieza del río Gafos, en Pontevedra, desarrollada durante las mañanas de cada domingo de este mes de agosto. La última jornada ha sido la más "difícil y desagradable", a lo largo de los 100 metros que se extienden desde la estación de autobuses hasta el albergue de peregrinos, en una zona donde desde hace años se localiza un asentamiento chabolista, en la que han extraído unos 800 kilos de desperdicios, entre ropa, colchones y electrodomésticos, principalmente.

El presidente de Vaipolorío, Gonzalo Sancho, ha asegurado que, "sin demonizar" al colectivo que reside en este enclave, tendrán que abordar "muy en serio" la situación, reiterándoles a las autoridades locales y autonómicas que llevan mucho tiempo "mirando para otro lado" ante el estado "execrable" de este lugar.

Un total de 21 voluntarios han colaborado, por segundo domingo consecutivo, en la limpieza de este tramo; debido al mal olor, entre agua estancada y la presencia de chatarra, aceites y gases producidos por la descomposición de materia orgánica, han tenido que utilizar mascarilla, en algunos casos, para realizar su labor. Empapada de agua, cargada de tierra y enredada en las piedras y raíces del lecho del río, la retirada de la ropa que atascaba el cauce ha sido "terrible".

Gonzalo Sancho ha atribuido la presencia de tanto material textil en esta zona debido a lo que desechan los habitantes del poblado de las donaciones que reciben por parte de las entidades benéficas. "Vaipolorío siempre ha tenido la aspiración de recuperar un río deteriorado y, en ese tramo, sigue muy estropeado", asumiendo que la dinámica de utilizar el cauce fluvial como vertedero "se va a repetir de forma periódica".

PONTE DO COUTO

Los responsables de Vaipolorío también van a poner en conocimiento de Patrimonio el deterioro de la Ponte do Couto, una construcción que "arquitectónicamente tiene interés, como habían destacado figuras como José Filgueira Valverde", antiguo director del Museo de Pontevedra, por lo que han pedido "cobertura legal para catalogar y musealizar" este histórico paso sobre el Gafos. "Las piedras se fueron deshaciendo y no se han repuesto porque por allí no pasa nadie", ha denunciado Sancho.

"Es la peor zona del río, hay demasiados residuos", ha lamentado el presidente de Vaipolorío. En el polo opuesto, la zona alta y media del Gafos, en el ámbito rural, se encuentra en "muy buen estado". Las dos primeras jornadas de limpieza se han desarrollado en este territorio, en contacto con la naturaleza, rondando los 25 kilos de residuos en cada una.

Como anécdota, en esta zona se ha encontrado una botella de leche esterilizada Aly, de Lácteas Leonesas, fechada en la década de 1970, que se ha incorporado al museo de antigüedades y objetos curiosos recuperados por Vaipolorío.