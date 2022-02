El PP usa la cuenta del partido en Twitter para mostrar el apoyo de sus diputados a Casado

El Partido Popular, a través de su cuenta en Twitter, ha decidido oficializar el discurso que esta misma tarde ha defendido su secretario general, Teodoro García Egea, sobre la guerra desatada entre la dirección nacional de la formación y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La supuesta red de espionaje contra la presidenta madrileña y su entorno familiar concebida presuntamente a partir de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de la capital ha sacudido de una manera casi inimaginable los cimientos de las relaciones entre Génova y Sol.

Si Ayuso, durante su comparecencia en la sede del Gobierno regional no ha dudado en señalar directamente a Pablo Casado como responsable de las acusaciones de corrupción que se ciñen sobre ella “sin pruebas” y “metiendo por medio” a su familia, García Egea le ha acusado de haber vertido declaraciones “casi delictivas contra Pablo Casado y los miembros de la dirección nacional del PP”.

Las reacciones en el PP no se han hecho esperar, y a esta hora ya han sido muchos los pesos pesados de la formación ‘popular’ que no han dudado en alinearse con la versión de Teodoro García Egea y, por tanto, la del presidente del partido, Pablo Casado.

“Hace tres años entré en política porque creo que Pablo Casado es el mejor presidente para España. Hoy me reafirmo. Orgulloso de formar parte de tu equipo, presidente”. Este es el mensaje con el que Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, ha querido demostrar su lealtad al líder de su formación.

Hace tres años entré en política porque creo que @pablocasado_ es el mejor presidente para España. Hoy me reafirmo.



Orgulloso de formar parte de tu equipo, presidente. pic.twitter.com/YNlYXaVUe5 — Pablo Montesinos (@montesinospablo) February 17, 2022





En el mismo tono, Ana Beltrán, la vicesecretaria nacional de Organización y presidente del PP en Navarra, ha asegurado que “el compromiso de Pablo Casado con la ejemplaridad es incuestionable. Por eso muchos le seguimos cuando dio un paso adelante. Nada ni nadie está por encima de la honorabilidad del partido”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El compromiso de @pablocasado_ con la ejemplaridad es incuestionable. Por eso muchos le seguimos cuando dio un paso adelante.

Nada ni nadie está por encima de la honorabilidad del partido. — Ana Beltrán (@abeltran_ana) February 17, 2022





También la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha admitido que “en el PP la responsabilidad, lealtad y ejemplaridad deben guiar siempre la conducta dentro y fuera del partido, por respeto a nuestros votantes y a nuestros afiliados” y ha recordado que “Pablo Casado no lo ha tenido nunca fácil, pero siempre se guía por ellos, el resto debemos hacer lo mismo”.

En el PP la responsabilidad, lealtad y ejemplaridad deben guiar siempre la conducta dentro y fuera del partido, por respeto a nuestros votantes y a nuestros afiliados.@pablocasado_ no lo ha tenido nunca fácil, pero siempre se guía por ellos, el resto debemos hacer lo mismo. — Cuca Gamarra (@cucagamarra) February 17, 2022





No han sido los únicos. Fran Hervías, Javier Maroto, Manu Reyes, Carlos Mazón, Jorge Azcón y Ana Pastor, entre otros, han decidido respaldar la iniciativa del partido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid a pesar de que esta haya “animado” a que desde su partido demuestren que se ha movido “para beneficiar a su hermano o a alguien” de su entorno personal. “No tendrá ni una sola prueba de corrupción por mi parte. Ni una sola prueba. No he destinado ni tiempo ni recursos a otra cosa que a Madrid y los resultados están ahí", ha afirmado con rotundidad Isabel Díaz Ayuso.

Conozco a @pablocasado_ desde hace muchos años. Es una persona noble, inteligente, con el mejor proyecto para España en la cabeza.



Espero que sea Presidente del Gobierno, más pronto que tarde — Eduardo Carazo (@educarazo) February 17, 2022

Recuerdo aquellos titulares que criticaban a Pablo Casado cuando confió en Díaz Ayuso como candidata. Hoy es ella la que critica y ataca a los que le dieron la oportunidad de su vida. Es triste ver esa falta de lealtad. Todo mi apoyo a @TeoGarciaEgea y @pablocasado_ — Javier M. Gilabert (@javiermgilabert) February 17, 2022

El Presidente @pablocasado_ es una persona íntegra. Le conozco personalmente y sé que quiere lo mejor para España. No nos apartaremos del camino para desalojar a @sanchezcastejon — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) February 17, 2022

España necesita q los @populares estemos unidos y hagamos frente a Sánchez, a los radicales y al populismo.

No es momento para ambiciones personales o deslealtades sino de seguir al lado de @pablocasado_ que es la única garantía de cambio.

Orgullo del PP y de este gran partido — Manu Reyes (@manureyeslopez) February 17, 2022

Desde que conozco a @pablocasado_, y he trabajado a su lado bastantes años ya, he conocido también un ejemplo de político comprometido con la ejemplaridad. La que el practica para sí mismo. Siempre. Hoy también — Javier Maroto (@JavierMaroto) February 17, 2022

Siento gran orgullo de formar parte del equipo de @pablocasado_, que ha trabajado sin descanso por @populares y que será el mejor presidente para España — Andrea Levy (@ALevySoler) February 17, 2022