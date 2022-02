Ayuso señala directamente a Casado: “Que lo haga mi partido es deleznable”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido ante los medios de comunicación en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol para aclarar las últimas noticias relacionadas con las acusaciones de espionaje y que Génova desmiente.

Ayuso ha comenzado su declaración con una absoluta contundencia al afirmar que nunca podría haber imaginado "que la dirección de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel contra mí, acusándome de corrupción sin pruebas y metiendo por medio a mi familia. Casado lo hace desde el anonimato y no lo desmiente".

La presidenta del gobierno regional ha confesado que acepta que la oposición la ataque, asumiendo que "es lógico", pero ha lamentado que lo haga la dirección de su partido porque desea presentarse "al congreso del PP de Madrid". "Es deleznable", ha enfatizado.

Asimismo, Ayuso no ha dudado en reivindicar que siempre ha sido "leal al PP", aunque sabía que "estaban fabricando presuntas corrupciones" contra ella. "Si hubiera querido atacar a mi partido hubiera contado todo lo que sabía hace meses. Podré cometer errores, pero no ilegalidades", ha asegurado.

Según Ayuso, si los dirigentes de su partido deseaban aclarar algún contrato "tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el Portal de Transparencia". Para la presidenta, "el hecho de preparar un dosier no era para buscar ninguna verdad" sino para desprestigiarla "personal y políticamente".

La jefa del Ejecutivo madrileña ha sostenido que en el contrato, que se ha facilitado a la prensa, "no hay nada ilegal" y sólo es "un contrato realizado en tiempos de pandemia cuando todas las administraciones buscaban mascarillas para la primera ola y faltaba material sanitario en todo el mundo".

"El contrato está firmado y promovido por un médico que era el máximo responsable asistencial del Sermas. Fue fiscalizado por la Intervención General, se llevó a dación de cuentas al Consejo de Gobierno y está colgado en el Portal de Transparencia", ha detallado.

Vídeo



Una reunión con Pablo Casado en septiembre

Ayuso ha advertido que de esta operación se enteró en Génova 13, cuando en septiembre acudió al despacho del presidente del PP, Pablo Casado, a hablar de la situación del partido y del congreso regional. Para su "sorpresa", le contestó que "tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal".

"Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde La Moncloa. Pregunte a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal y que todo está regulado ante Hacienda y declarado", ha relatado.

Ayuso ha defendido que su hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario "26 años", mucho antes de que ella entrara en política, pero ha declarado que "nunca" le ha ayudado para conseguir "absolutamente nada" en su vida laboral.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal, como siempre se dice de manera maliciosa, porque no tendrá ni una sola prueba de corrupción por mi parte. Ni una sola prueba. No he destinado ni tiempo ni recursos a otra cosa que a Madrid y los resultados están ahí", ha declarado.