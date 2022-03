Unidas Podemos rectifica a última hora y rechaza ampliar la prisión permanente

Unidas Podemos ha cambiado a última hora su posición respecto a la iniciativa auspiciada por el PP para castigar con prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver y votará en contra de la toma en consideración de esta propuesta, que se debate esta tarde en el Congreso.



Así lo han manifestado fuentes de este grupo parlamentario, que en un principio había anunciado el apoyo al inicio de la tramitación porque contaba con un informe del Gobierno favorable a endurecer las penas para ese supuesto y para los condenados que vuelvan a matar tras salir de prisión.



Tanto PSOE como Unidas Podemos recurrieron la prisión permanente revisable ante el Tribunal Constitucional, que sentenció a favor de esta pena al considerarla "proporcionada" y que no vulnera el principio de reinserción que consagra la carta magna.



Este martes, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha justificado el voto favorable a la tramitación de la iniciativa, pero apenas dos horas después sus servicios de comunicación han informado de que "tras un debate en el seno del grupo parlamentario" se ha decidido no apoyarla.



La toma en consideración se debatirá en torno a las 16:00 horas y después de que esta mañana familiares de las jóvenes asesinadas Marta del Castillo, Diana Quer y Marta Calvo hayan comparecido ante los medios de comunicación a las puertas del Congreso para mostrar su apoyo a la iniciativa.



Según la iniciativa, que previsiblemente saldrá adelante gracias al apoyo del PSOE, la sociedad española está mayoritariamente a favor de un máximo castigo para delitos de especial gravedad.



Tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz socialista en esta cámara, Héctor Gómez, ha precisado que su grupo votará a favor de la toma en consideración de la propuesta, es decir, de su tramitación parlamentaria.



Y lo hará porque entiende que el reo debe facilitar la localización del cuerpo para que no ocurra lo que ha sucedido en casos como el de Marta del Castillo, ha dicho Gómez que, de todos modos, ha recalcado que "ya tendremos tiempo de entrar en detalles" durante la tramitación.



En cualquier caso, los socialistas quieren ponerse "del lado de los que sufren estas situaciones", ha agregado. Y sin concretar más ha precisado que con el apoyo a la propuesta se iniciará "un recorrido" en el que su partido será "responsable" y "coherente", "atendiendo a los criterios que siempre ha dictaminado la ministra de Justicia".



Preguntado por segunda vez sobre este asunto, Gómez ha recalcado que el objetivo real es que se admita a trámite porque "estamos del lado de facilitar y provocar que se dé solución a esos casos cuando el reo no colabora".



"Ese es el espacio donde se circunscribe nuestra posición. Ya tendremos tiempo de entrar en detalles en la tramitación", ha zanjado.