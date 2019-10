Una jueza responde a Leticia Dolera por sus críticas a la sentencia de la manada de Manresa

Leticia Dolera es una feminista convenciada. Lo ha manifestado en muchas ocasiones y no ha dudado en mojarse públicamente a favor del movimiento que montó las marchas del 8 de marzo. Este jueves por la mañana hemos conocido la sentencia emitida sobre el caso de la manada de Manresa, en la que, finalmente, la Audiencia de Barcelona ha condenado por abuso sexual y no por agresión a los cinco acusados de cometer una violación en grupo de una menor en Manresa el 2016. Como muchos otros usuarios, la actriz ha querido dejar su opinión al respecto.

Dolera ha querido expresar su indignación y ha asegurado que estamos lanzando un mensaje "peligrosísimo" a la sociedad. "Necesitamos urgentemente formación con perspectiva de género en el ámbito judicial", ha propuesto como solución a lo que considera es un problema.

Sus palabras han causado cierto revuelo, como viene siendo habitual en la polémica actriz, y entre todas las respuestas que ha recibido, una de las más compartidas ha sido la de la jueza que se hace llamar 'Lady Crocs'.

La popular jueza en redes, ha contestado a Dolera con un mensaje firme: "Lo que necesitamos es formación en perspectiva jurídica antes de mandar a los demás en formarse en otras cuestiones", ha asegurado, para posteriormente, sentenciar con "las sentencias no mandan mensajes, juzgan hechos".

Lo cierto es que han sido muchos los usuarios que han mostrado su apoyo a la jueza y que han criticado las palabras de la actriz Leticia Dolera por sus palabras.

Fíjese que yo iría un paso más: lo que necesitamos es formación, así, en general. Y que gente sin formación alguna como @LeticiaDolera no pretenda dar lecciones sobre cuestiones que ni conoce, ni entiende.

Urge cursillo para que los jueces digan lo que a mí me de la gana.

A mi lo que me parece peligroso es que gente con cierta voz (aunque no entiendo por qué, más allá de agarrarse al feminismo pop y hacer mucho ruido) se dedique a cuestionar temas judiciales y a generar controversia gratuita sin darse cuenta de qué hace una sentencia.

Finalmente, la Fiscalía había decidido elevar a agresión sexual la acusación contra los seis procesados por la violación a la niña, que entonces tenía 14 años. La Audiencia ha descartado este delito e impone una pena de 12 años de cárcel para dos de los acusados y una de 10 años para los otros tres implicados.

Los hechos se produjeron el 26 de octubre de 2016 durante una fiesta de Halloween celebrada en una fábrica abandonada de la capital del Bages, situada en una zona aislada del campus universitario. El principal acusado conocía a la víctima, se la habría llevado a un lugar apartado y la habría violado. Después habría animado al resto para que lo hicieran por turnos.

En un inicio, la Fiscalía, que siempre había dado crédito a la declaración que la menor hizo durante la instrucción, acusaba a los autores de un delito de abuso sexual, pero decidió elevar la acusación a delito de agresión sexual después de escuchar el testimonio de la víctima y de la amiga que la alertó que la habían violado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado este jueves que la sentencia a los procesados por violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa (Barcelona) es "indignante" y que "no es abuso, es violación".

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por un delito de abuso sexual a cinco de los seis procesados por violar por turnos a la menor, a quienes la Fiscalía acusaba de agresión sexual al entender que la víctima fue intimidada.

En un tuit, la alcaldesa ha señalado que "la Justicia patriarcal no quiere entender que solo SÍ es SÍ" y que una niña de 14 años "inconsciente fue violada en grupo".

Otra indignante sentencia de la #JusticiaPatriarcal que no quiere entender que solo SÍ es SÍ.



Una niña de 14 años inconsciente fue violada en grupo.



No soy juez y no sé cuantos años de prisión merecen, lo que sí sé es que ¡No es abuso, es violación!https://t.co/ojteXw36J9