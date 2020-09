Una funcionaria de la seguridad Social: “El Gobierno nos vende humo con el Ingreso Mínimo Vital”

El tremendo atasco es más que evidente, los números cantan, hay 1.500 funcionarios para tramitar esas 900.000 peticiones del ingreso mínimo vital (IMV). Cuando está a punto de cumplirse 3 meses apenas se han respondido 230.000. Lo han recibido 85.000 familias, y 75.000 de ellas han entrado en esta prestación de manera directa porque ya recibían la ayuda familiar. "Lo hicieron porque habían prometido que se empezaría a cobrar a los diez días de implantarse el IMV. El Gobierno vio que era imposible, y habilitaron de manera automática a quienes cobraban las prestaciones por hijo" Lo denuncia a COPE, Carmen, funcionaria con más de 20 años en el INS, que nos pide que no demos datos de su identidad.

"Nos están vendiendo humo"

Explica que según la Ley de procedimiento administrativo este martes 15 de septiembre, "cuando se cumplen 3 meses de la implantación del IMV todos los expedientes que no se hayan tramitado podrían quedar denegados por silencio administrativo". Reprocha al Gobierno no solo la falta de medios y de personal: "nos enteramos por la prensa cuando hay alguna modificación" como la última anunciada por el Ministro Escrivá para simplificar el papeleo. Decía Escrivá a Carlos Herrera en COPE que este mes de septiembre lo cobrarían 150.000 familias algo que niega de plano nuestra interlocutora. "Es imposible -asegura Carmen con evidente enfado- “por mucho que hable en la prensa o en la radio no hay ni personal para ello ni una orden oficial, necesito una comunicación por escrito, a día de hoy no ha llegado nada oficial, esto es pelear y pelear con todo... y ¿qué hacemos con los 900.000 ya presentados, los anulamos, y con los ya tramitados y denegados los revisamos según los nuevos requisitos?". Termina sentenciando "nos están vendiendo humo".

Se han retrasado todas las pensiones, la gente llama llorando

El IMV ha colapsado la administración, se han volcado los recursos para ese subsidio desatendiendo a otros tan importantes como jubilaciones, viudedad, incapacidad... Carmen recibe a diario llamadas de gente llorando "No se están tramitando apenas jubilaciones, hay retraso de varios meses en viudedades, incapacidades, la gente llama desesperada, llorando porque no tienen para comer, para comprar los libros del colegio, me da una pena horrible pero no puedo hacer nada. Todo se está paralizando y ni por esas se consigue sacar adelante los expedientes de IMV". El Ministerio de Inclusión, Seguridad social e inmigración ha anunciado más de 1.000 contrataciones pero según el sindicato mayoritario de funcionarios CSIF, todavía no está aprobado por Hacienda y son insuficientes ante las numerosas jubilaciones que se prevén de aquí a diciembre.