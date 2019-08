Una empresa amenazada por los independentistas triunfa con bikinis con la bandera de España

La ANC (Asamblea Nacional Catalana) activó el pasado mes de junio el buscador web de empresas comprometidas con la república catalana. Su objetivo no fue otro que señalar a aquellas empresas que no comulgaban con el ideario secesionista y poner en peligro sus negocios. Los boicots por posicionarse a favor o en contra del independentismo son muy habituales... aunque pocos consiguen su objetivo. Más bien, lo contrario.

"La Flamenca de Borgoña" es el último ejemplo. Esta empresa de moda con sede en Sabadell (Barcelona) ha arrasado vendiendo su último producto: bikinis con los colores de la bandera nacional y la Cruz de Borgoña. Está disponible por 80 euros la unidad, aunque en las últimos días se puede encontrar a 65 euros. Cada conjunto se hace a medida para la clienta. A los independentistas no les ha gustado nada que una empresa catalana fabrique y venda estos productos 'patrios'. Por ello, han llegado a amenazar a su dueña, Patricia Muñoz, con quemar su tienda. “A mi casa han tirado huevos que llevaban dentro pintura roja, amarilla y negra. Me han hecho pintadas en el suelo. Incluso han tirado ladrillos contra mi ventana”, ha contado a Antena 3 noticias. Pero ella no se ha arrodillado ante las amenazas. “Cuando nos atacan, nos amenazan y nos insultan provocan que tengamos más ganas de trabajar y de defender nuestra nación. Con lo cual vamos a seguir.”, ha declarado Patricia. “Ellos lo que están buscando es asustar y cohibir, y para nada les voy a complacer”, finalizó.

Los bikinis con la bandera de España y la Cruz de Borgoña están arrasando en ventas por todo el territorio nacional y también se han vendido en Francia, Reino Unido, Italia o Portugal. "La Flamenca de Borgoña" también comercializa camisetas y tazas con la frase "La República no existe, idiota" que dijo un Mosso a un manifestante u otras con frases pronunciadas por el juez Manuel Marchena durante el juicio de la causa del 1-O en el Tribunal Supremo.

Tras la emisión del programa los independentistas han boicoteado la web de la tienda, que durante tres horas y media ha permanecido inactiva.