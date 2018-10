Una coalición de derechas podría gobernar en Baviera

Los socialcristianos bávaros (CSU) ya han ofrecido una negociación de coalición a Freie Wähler, Electores libres (FW), partido conservador y localista que por su parte adelanta que exigirá tres ministerios regionales. Los contenidos del pacto no amenazan con crear problemas, puesto que Freie Wähler se nutre de un voto protesta que sale precisamente de la CSU. “Tenemos muchos puntos en común y es el mandato más evidente de formación de gobierno que hemos recibido de las urnas”, ha reconocido el presidente de Baviera Markus Söder. “Queremos tomar pate del nuevo gobierno bávaro y lo mejor para Baviera es la formación de un gobierno estable lo más rápidamente posible, por lo que no nos entretendremos elevando el listón ni nos comportaremos como una princesa caprichosa”, ha declarado en Deutschland Funk el líder de FW. La primera reunión de sondeo tendrá lugar el miércoles y no se espera que sea necesario apurar el plazo de cuatro semanas que establece la legislación bávara, por lo que la formación de gobierno regional está ya encarrilada. Ahora falta por ver cómo se recomponen los platos rotos en Berlín.

En la capital alemana, los paridos de la gran coalición apuntan al ministro de Interior, el socialcristiano Horst Seehofer, como responsable de los pésimos resultados de todos ellos. “Es un momento difícil para el partido y en los momentos difíciles lo más importante es que el partido permanezca unido”, ha dicho Seehofer a su llegada esta mañana a la sede de la CSU, a sabiendas de que desde dentro de su propio partido son muchos los que desearían su eliminación como consecuencia de las elecciones de Baviera. “Es innegable que todo lo sucedido en Berlín ha influido en el resultado de estas elecciones, pero no escuché antes en el partido una sola voz que indicase que no estábamos en el camino correcto”, ha reprochado a los suyos, en referencia a los pulsos que Seehofer ha mantenido en el interior de la gran coalición que gobierna en Berlín contra Angela Merkel. El último de ellos consistió en evitar la destitución del jefe de los servicios de inteligencia interior, Hans Georg Maasen, y reaccionando cuando la decisión le fue impuesta con un nuevo nombramiento como secretario de Estado en el que Maasen cobraba incluso más que en su anterior trabajo. La directiva de la CSU permanece reunida desde las 11 de la mañana en Múnich, en una sesión en la que vuelan los cuchillos y en la que se está planteando dirimir responsabilidades personales.

“Esto tiene que cambiar”, ha exigido por su parte la presidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), Andrea Nahles, también miembro de la gran coalición y que afronta en su propia casa serias exigencias de abandono del gobierno con Merkel, lo que supondría abocar a Alemania a nuevas elecciones.