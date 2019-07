La última llamada entre Sánchez e Iglesias certifica la ruptura

A primera hora de la tarde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han vuelto a mantener una conversación telefónica que no ha tenido mucho éxito. Ambos siguen cada uno en su línea y no parece que den su brazo a torcer, uno se centra en la operación y el otro en la coalición. De esta manera, no hay forma de embridar la investidura, ya que ninguno se apea de sus posiciones y no logran avanzar.

El presidente en funciones ya aseguró en 'Los desayunos de TVE' que habría que volver al punto de partida y rebobinar, como si de nada hubiera servido lo anterior, por lo tanto, tendrían que rebobinar para poder llegar a un acuerdo, en el caso de que se diera. Mientras uno habla de la inamovilidad del otro, este, se refiere a lo mismo, así lo ha comunicado el líder de Podemos, “Sánchez sigue inamovible en su posición. No está dispuesto a negociar el programa de un Gobierno de coalición ni a compartir”.

El planteamiento de Sánchez a Iglesias ha sido el de la negociación primero de un programa y posteriormente llevar a cabo la composición del Gobierno, pero el líder de Podemos lo ha rechazado.

He llamado a @Pablo_Iglesias_ para negociar primero el programa y, después, la composición del Gobierno. Debemos hablar de contenidos y conocer el grado de consenso.

Lamentablemente, ha rechazado la propuesta. Seguiremos intentándolo.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de julio de 2019

EL PSOE ha ofrecido la propuesta a traves de este tuit. El presidente insiste en su oferta de Ejecutivo de cooperacion y en hablar antes de contenido, pero tras la negativa de Iglesias y el desacuerdo presente, afirma que “seguirán intentándolo”.

Ricardo Rodríguez en 'La Linterna' sostiene que “ambos han seguido enrrocados en sus posiciones y han chocado por su fórmula de gobierno”. Además, apunta también que “la llamada le ha servido al líder de Podemos para ratificarse en la falta de disposición del presidente a deshacerse de su línea roja.