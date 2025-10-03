La UCO detecta 95.437 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria

Ábalos podría hablar tras la entrevista de su exmujer: el periodista que lo entrevistará adelanta cuándo y dónde

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado "desembolsos" del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ascenderían a 95.437 euros y que "no habría compensado por vía bancaria", entre los que figuran pagos a terceras personas, cuotas a una fundación vinculada a él y 20.799 euros en "gastos personales".

Así consta en el informe sobre la situación económica de Ábalos que el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, encargó a los investigadores.

En él, los investigadores refuerzan su tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados", que coinciden con el momento en el que se produjeron los hechos que se investigan en el caso Koldo.

"Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos 95.437,33 euros", dice.

De ese total, la UCO detalla que 6.887,94 euros habrían ido a "Jéssica"; otros 2.953 euros a "Andrea"; 602,15 euros a "Tatiana"; y 3.337,25 euros a "Rosa".

