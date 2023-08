La UCAM desarrolla nuevos tipos de implantes óseos para fortalecer los huesos dañados

Investigadores de la UCAM participan en uno de los congresos más importantes de traumatología del mundo para presentar dos nuevos biomateriales para la regeneración ósea.

En concreto, dos vanguardistas investigaciones llevadas a cabo por los grupos de Investigación 'Reconocimiento y Encapsulación Molecular' (REM) y 'Regeneración y Reparación de Tejidos: Biomateriales e Ingeniería Tisular' (GRRT), liderados respectivamente por José Antonio Gabaldón y Luis Meseguer, han presentado sus resultados en el 24th European Federation of Nationals Associations of Orthopedics and Traumatology Congress, congreso internacional, celebrado en Viena (Austria) que congregó a especialistas de todo el mundo en esta área.

Las investigaciones, dirigidas por Luis Meseguer Olmo, se han centrado en la fabricación de implantes óseos para la recuperación y reparación de los huesos.

Estos nuevos materiales inducen la diferenciación de células madre en células óseas adultas regenerando el hueso desde el mismo implante con mayor rapidez.

El investigador Iván López, del Grupo de Investigación 'Regeneración y Reparación de Tejidos: Biomateriales e Ingeniería Tisular' (GRRT), premiado como mejor poster del congreso en la categoría 'Implants, Biomaterials & Registry Study', y ha desarrollado un polímero, a través de impresión 3D, que regenera rápidamente el hueso.

Para ello, el plástico que compone el polímero ha sido reforzado con fosfato cálcico. Esta sustancia es la que activa la diferenciación de las células madre utilizadas para acelerar la recuperación de los pacientes.

Por otro lado, la científica Ana Belén Hernández, perteneciente al Grupo de Reconocimiento y Encapsulación Molecular (REM), ha desarrollado un material cerámico que reabsorbe más lentamente las células, incrementando el efecto duradero dentro del hueso.

Esta investigación también ha utilizado el fosfato cálcico para poder enriquecer el implante y diferenciar más rápidamente las células.

Ambas investigaciones se han llevado a cabo de forma integrada en sus ensayos y continúan obteniendo prometedores resultados para su uso en personas con cualquier tipo de lesión ósea.

En la actualidad, con pacientes que han sufrido graves lesiones se utilizan técnicas de injerto, rellenando los huecos creados en los huesos rotos con otros de zonas como la cadera. El desarrollo de este tipo de implantes sintéticos hará que, en un futuro próximo, los pacientes puedan regenerar de manera menos agresiva sus propios tejidos, sin afectar a su movilidad o calidad de vida.