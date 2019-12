Trasladan a Ana Julia Quezada de la cárcel de Almería a la de Brieva

Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha ingresado hoy a la cárcel de Brieva (Ávila), tras solicitar el traslado desde el centro penitenciario El Acebuche de Almería, donde estaba recluida hasta este lunes, a una del centro peninsular.

Así lo han indicado a Efe fuentes penitenciarias, que han precisado que la solicitud de la penada llegó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que finalmente ha resuelto que sea trasladada a Ávila.

Quezada aún no ha sido clasificada porque su condena todavía no es firme, pero la Audiencia Provincial de Almería le ha prorrogado la prisión provisional hasta un máximo de 16 años, 7 meses y 15 días en tanto se resuelven los recursos presentados contra la sentencia por su defensa y la acusación particular.

Condenada a prisión permanente revisable, se había barajado su posible ingreso en la cárcel de Brieva (Ávila) o en la de Madrid I, que son centros penitenciarios para mujeres, aunque finalmente ha sido la primera la elegida por Instituciones Penitenciarias.