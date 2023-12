Trabajadoras de la residencia Alcabala de Albacete paran para denunciar los "abusos" de la empresa adjudicataria

Con el fin de visibilizar el conflicto enquistado con la empresa SPS, adjudicataria del servicio de limpieza y lavandería de la residencia de personas mayores Alcabala de Albacete, las trabajadoras afectadas han secundado el primero de los tres paros parciales convocados, ante lo que consideran un nuevo abuso por parte de la empresa.

"Ante la imposibilidad de seguir presentando más demandas contra la empresa SPS porque se ha llegado un punto en el que todo está judicializado por diferentes cuestiones como pueden ser los pluses y la antigüedad, la gota que ha colmado el vaso es que ahora la empresa pretende imponer a las trabajadoras los días de vacaciones", ha indicado la responsable de CCOO Hábitat, Gloria Lozoya.

"Este ha sido el motivo por el que no nos ha quedado otra salida que convocar una hora de huelga, ya que los juicios se van a un año y medio, y el asunto de las vacaciones no puede esperar. Y hemos convocado una hora para no perjudicar a los usuarios y usuarias de la residencia que son personas mayores", ha dicho, según ha informado en nota de prensa el sindicato.

Aunque son 17 las trabajadoras de la residencia Alcabala afectadas por la decisión de la empresa de establecer de manera unilateral cuándo se pueden coger las vacaciones, a la concentración han asistido trabajadoras de otros centros como Hospital Quirón y Santa Cristina porque también a ellas les afecta los constantes incumplimientos del convenio por parte de la empresa.

Por su parte, Carmen Olivas, responsable de la Federación de Servicios, que incluye a las trabajadoras de la cocina ha recordado que el sindicato "lleva batallando desde agosto de 2022 porque no les quieren aplicar el convenio que les corresponde, que es el de restauración colectiva, y les están aplicando el de hostelería y además de mala manera".

"De hecho les están aplicando el salario base, lo que supone que estas trabajadoras están cobrando entre 800 y 900 euros al mes, sin llegar siquiera al salario mínimo interprofesional", ha denunciado.

Aparte de los incumplimientos, desde CCOO han denunciado la actitud y la "cerrazón" de la empresa que ha habido veces que ni siquiera se ha presentado a las mediaciones, lo que es una absoluta falta de respeto hacia las trabajadoras.

Por último, Dolores Vera, del comité de empresa y trabajadora de la residencia, ha reconocido el "desánimo" que tienen las trabajadoras. "Al igual que nosotras cumplimos con todas nuestras obligaciones para prestar un buen servicio, pese a lo difícil que es vivir con un sueldo de 900 euros, exigimos a la empresa que cumpla sus obligaciones y cumpla el convenio", ha concluido.