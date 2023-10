Un total de 19 cortometrajes competirán en las secciones oficiales del Festival de Huelva

Producciones de España, Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, República Dominicana y Uruguay competirán en la 49 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará entre el 10 y el 18 de noviembre, dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales y la Sección Oficial de Cortometrajes Internacionales Iberoamericanos. Se trata de un total de 19 títulos firmados por 13 directoras y diez directores, entre los que hay drama, comedia, animación y documental.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, en la Sección Oficial de Cortometrajes Internacionales Iberoamericanos competirán siete títulos: 'Somos las dos', de Emilia Herbst (Argentina, 2023); 'As Miçangas', de Rafaela Camelo y Emmanuel Lavor (Brasil, 2023); 'Antes de que te vayas', codirigida por Vicente del Río y Hans von Marées (Chile, México, 2022); 'Apnea', de Natalia Bermúdez (México, 2023); 'Ana Morphose', de Joao Rodrigues (Portugal, 2023); 'Solita en la noche', de Inés de los Santos (República Dominicana, 2022); y 'Antes de Madrid', dirigida por Ilén Juanmbeltz y Nicolás Botana (Uruguay, 2022).

La mayor parte de los cortometrajes que compiten dentro de la categoría internacional apuestan por el género de ficción dramática aunque también hay un trabajo de animación, 'Ana Morphose'. Muchos de ellos han pasado por festivales internacionales de prestigio como Berlín, Bafici, o Seattle, entre otros.

Dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales se enmarcan de 12 títulos: 'Ava', de Mabel Lozano (España, 2023); 'El Trono', de Lucía Jiménez (España, 2023); 'Solo un ensayo', de Hugo Sanz (España, 2022); 'Malegro verte', de Nüll García (España, 2023); 'Humbug Manor', de Juan Carlos Mostaza (España, 2023); 'Herederas', de Silvia Venegas (España, 2022); 'Rubio Cobrizo', de Pablo Quijano (España, 2023); 'De nit', de Ona Jané (España, 2023); 'Esto no es Noruega', de Alicia Albares y Paco Cavero (España, 2023); 'Mamá no quiere ir a la playa', de Ana Belén Barragán (España, 2023); 'París 70', de Dani Freixas (España, 2023) y 'Si me querei, irse', de Sofía Muñoz (España, 2023).

También entre las producciones nacionales imperan las obras de ficción, tanto dramáticas como de comedia, aunque hay espacio para el género documental, con 'Ava' y 'Herederas', y para la animación, con 'Humbug Manor'.

Todos estos títulos optarán al Colón de Plata al Mejor Cortometraje Nacional y el Colón de Plata al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano, premios que otorga el Jurado Joven del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, formado por estudiantes de centros educativos de Huelva.