Un total de 38 cortometrajes, cinco de ellos valencianos, en el festival de nuevos medios XV Weird Market

La 15º edición de Weird Market, Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media, revela los 38 cortometrajes de 21 países seleccionados a concurso en su festival WFest. Un total de 10 trabajos españoles --5 valencianos-- y 28 internacionales se podrán ver en la Filmoteca Valenciana entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre.

El centro cultural acogerá las proyecciones que contará con la presencia de algunos de los realizadores y sus equipos técnicos y artísticos. Además, se anuncia la creación de una sección paralela (Talento Weird) y se confirman las doce empresas que formarán parte de la jornada de recrutiment, según ha informado Weird Market.

El festival WFest, una parte estructural del mercado Weird Market, ha seleccionado en este 2023 un total de 10 trabajos en su concurso nacional. Algunos de ellos ya conocidos por el público de la cita española referente del sector, como 'Todo está perdido' de los nominados al Goya Carla Pereira y Juanfran Jacinto, una obra que se presentó en este marco el pasado año.

TALENTO LOCAL

El talento local deja su huella con cinco producciones valencianas: 'Becarias de Marina Donderis', de Nuria Poveda y Marina Cortón; 'Motelli, un cas perdut' de Ben Fernández; 'Wooden Mirror' de Sergi Sánchez (coproducción con Italia); 'Todo bien' de Diana Acién Manzorro, nacida en Cádiz, pero afincada a la capital del Turia desde su etapa formativa, y la recién mencionada 'Todo está perdido', de Carla Pereira y Juanfran Jacinto.

El listado lo completa 'La gran cita de Conej' de Pablo Río, 'Humbug Manor' de Juan Carlos Mostaza, 'Sandwich Cat' de David Fidalgo (ganador del premio del público en el SXSW Festival), 'To bird or not to bird' de Martín Romero y 'Ruido Blanco' de Yuri Rojo.

28 TRABAJOS EN EL CONCURSO INTERNACIONAL

El concurso internacional estará compuesto de 28 cortometrajes llegados de cinematografías tan diversas como Hungría, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Suiza, Colombia, Ecuador, Portugal, Israel, Japón o Corea del Sur, entre otras.

Una amalgama de propuestas y técnicas donde predomina el estilo tradicional (2D), pero con otras producciones creadas en 3D, stop motion o técnicas mixtas que plasman una foto fija del panorama actual de la animación a nivel mundial.

Temáticas pegadas a la actualidad se entrelazan con producciones que toman inspiración de otras artes, como es el caso de La Notte, el trabajo de la italiana Martina Generali que se basa en el concierto de Antonio Vivaldi del mismo nombre.

La selección intercala artistas incipientes con reputados animadores como Owen Klatte, que tras participar en grandes títulos como 'Pesadilla antes de Navidad', 'James y el melocotón gigante' o 'Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1', presenta su primer cortometraje independiente. Otro nombre destacado es el del japonés (nominado al Oscar) Koji Yamamura que se erige como productor de The House of Loss, dirigida por Jinkyu Jeon.

Obras entre las que se cuela la nominada al Oscar 'Ice Merchants' del portugués João Gonzalez o 'tt's nice in here' de Robert-Jonathan Koeyers, que participó en el festival de Cannes; cortometrajes seleccionados en algunos de los certámenes más importantes a nivel mundial como Toronto, Edimburgo, Annecy o Clermont-Ferrand, junto a festivales españoles preseleccionadores de los Premios Oscar como Zinebi, Huesca o Sitges.

NUEVA SECCIÓN: TALENTO WEIRD

Este 2023 se amplía la parte cinematográfica con una nueva sección denominada Talento Weird. Una proyección no competitiva formada por cortometrajes nacionales que forman parte del mercado y cuyos directores son considerados por los organizadores como nombres que "hay que tener en el radar" en palabras de José Luis Farias, director de Weird Market.

Un total de siete obras entre donde hay autores noveles, estudiantes y realizadores con una avalada trayectoria docente. La sesión que se podrá ver el sábado por la tarde en La Beneficència estará formada por 'Cats' de José Garnelo, 'A booger's nightmare' de Dani Blanc, 'Boxfox' de Aurora González Segura, 'Cade Heleny' de Esther Viral, 'Línea 23' de Concha Alonso Valdivieso, 'Mujeres Carnívoras' de Mar Torres Gómez y 'The Sun Thief', una producción de L'Idem Creative Arts School realizada por diversos estudiantes como proyecto final.

12 ESTUDIOS EN BUSCA DE NUEVOS TALENTOS

En este 2023 serán un total de 12 estudios de carácter internacional, a través de sus cazatalentos, los que llevarán a cabo centenares de entrevistas para completar sus equipos.

Las empresas que han confirmado su presencia durante la mañana del jueves 28 de septiembre son 3 Doubles Producciones, Admirable Films, Hampa Studio, Aupa Studio, TV ON Producciones, Wise Blue Studios, El Ranchito, The Glow Animation Studio, Blu Studio, Illusorium, Alba Sotorra y Studio Kimchi.

Los candidatos que deseen participar en esta actividad y concretar una entrevista de trabajo deberán completar la inscripción dentro del portal web antes del 12 de septiembre o hasta completar el aforo.