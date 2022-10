Torrent reprocha a Junts su nuevo tono en la oposición: "Han superado las expectativas"

Defiende el compromiso del Govern con las políticas digitales pese a que ya no tiene rango de Conselleria

El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha reprochado este miércoles a los diputados de Junts el tono contra el Govern que han comenzado a utilizar ahora que están en la oposición: "Se especulaba con qué actitud vendrían, yo creo que han superado con creces las expectativas".

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, después de que la diputada de Junts Mònica Sales haya criticado que el nuevo Ejecutivo de ERC haya eliminado el rango de Conselleria de las políticas digitales y haya repartido sus competencias entre el departamento de Presidencia y el de Empresa y Trabajo --antes de la salida de Junts del Govern estaban en la Conselleria de Territorio y Políticas Digitales encabezada por el exvicepresidente Jordi Puigneró--.

Sales ha afirmado que es una decisión sorprendente y ha acusado al Govern de abandonar los retos digitales y "volver al siglo XX" cuando considera que hasta ahora la Generalitat había sido líder en este asunto con la tarea de Puigneró.

"Intentaré buscar el mejor tono. Su renuncia a la república catalana es obvia y su renuncia a la república digital parece que también. Ante el binomio autonomía analógica o república digital, la gente de Junts lo tenemos claro: república digital", ha añadido.

Torrent ha argumentado que la nueva estructura del Govern permite que las políticas digitales continúen siendo un "bloque de políticas" que no se circunscriben solo a un departamento, sino que afectan a todo el Ejecutivo en su conjunto.

También ha defendido que en Europa se asocian las políticas digitales con las políticas empresariales "en unos momentos en los que Europa pide más soberanía productiva y tecnológica".

Así, pese a que coincide con Sales en reivindicar la tarea hecha por Puigneró, ha criticado su "discurso negacionista" y ha subrayado que las políticas digitales siguen siendo una prioridad para la Generalitat, y que trabajarán para mantener la competitividad de Catalunya en esta materia con 'hubs' tecnológicos.

CRÍTICA A TREMOSA

En otra interpelación, el diputado de Junts Ramon Tremosa le ha preguntado sobre medidas para ayudar a las empresas con el aumento del coste de la energía y si ha está haciendo "alguna gestión directa con algún ministerio" para resolver este asunto.

Torrent ha respondido que no entiende por qué ahora Junts le pregunta si ha pactado el Gobierno: "Francamente me desorienta un poco. Nos habían pedido que hiciésemos lo contrario en Madrid, no sé qué papel quieren que juguemos en Madrid".

El conseller también ha contestado que la mejor manera de ayudar para que el Govern pueda impulsar este tipo de medidas es "aprobar los Presupuestos de 2023", unas cuentas para las que el Ejecutivo catalán está buscando el apoyo de Junts.