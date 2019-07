Torrent dice que Sánchez le ha dado "una patada para arriba" a Borrell y le pregunta en nombre de quién habla

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha criticado este viernes la postura del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, al rechazar un pacto de claridad para organizar un referéndum y se ha preguntado en nombre de quién habla ya que el Gobierno "parece que se lo ha sacado de encima", en referencia a su futura designación como jefe de la diplomacia europea.

En una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press, Torrent también ha considerado que el nombramiento de Borrell es "una patada para arriba de aquel político que hablaba de desinfectar Cataluña y banalizaba el genocidio de los indígenas americanos".

Torrent ha considerado "una irresponsabilidad responder como responde Borrell" a su propuesta sobre un pacto político para un referéndum porque no resuelve un conflicto político, que es evidente, según él, que condiciona la gobernabilidad del Estado.

Para él, si la respuesta del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es "el no permanente", ha augurado que el independentismo crecerá.

"Se escudan en el marco jurídico: desde cuándo el marco jurídico es un impedimento para un pacto político que nos permita resolver el conflicto político", ha reflexionado Torrent ante las palabras de Borrell que aseguró que ni la Constitución española ni el Derecho Internacional amparan la posibilidad de un referéndum.

Torrent ha resaltado que, con la propuesta de un pacto de claridad, plantean "un pacto político, y para hacer un pacto político hace falta valentía y coraje político", y ha ofrecido a Sánchez que si tiene otra propuesta para Cataluña que la ponga sobre la mesa y que se discuta.

Sobre un posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, el presidente de la Cámara catalana ha reiterado que ERC no fija líneas rojas: "No estamos en ninguna institución para bloquear nada, estamos para hacer política en mayúsculas", aunque también ha avisado de que no darán ningún cheque en blanco.