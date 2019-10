Torra reprocha a Sánchez que bromee sobre sus llamadas: una irresponsabilidad

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reprochado este jueves al jefe del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que haga "broma" sobre no responder a sus llamadas, lo que es de una "irresponsabilidad monumental".

En unas declaraciones a los periodistas con motivo de su autoinculpación por el 1-O en la Ciudad de la Justicia, Torra ha criticado así las palabras de Sánchez de este pasado miércoles en un acto de precampaña en Viladecans (Barcelona), con las que se mofó de las llamadas del presidente catalán.

"Ahora, aparentemente me ha salido un amigo nuevo que se llama señor Torra y me llama todos los días a la Moncloa. Me escribe cartas, me llama por teléfono. Pero, oye, que no me haga llamadas interurbanas, que empiece a hacer primero llamadas de tarifa urbana, que llame a Miquel Iceta (líder del PSC) que va a ser el próximo presidente de la Generalitat", dijo Sánchez.

El presidente de la Generalitat ha criticado al jefe del Gobierno en funciones por hacer "broma" sobre sus llamadas, en lo que ha calificado como un "acto de menosprecio".

"Querría recordarle al presidente Sánchez que quien le llama es el presidente de Cataluña, el presidente que representa a todos los catalanes, y que, en estos momentos, no sentarse en la mesa para hablar es de una irresponsabilidad monumental, absoluta, colosal y que recae sobre él esta irresponsabilidad", ha afirmado.

Torra ha criticado la "dejadez de funciones" de Sánchez, que supera "los límites de lo que cualquier demócrata puede aceptar".