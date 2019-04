Torra replica a Pedro Sánchez: "Nosotros somos los del sí al referéndum"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado este jueves al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que JxCat son "los del sí al referéndum y el sí a la independencia", y ha añadido que no quiere "perder el tiempo con reinos de España" que se giran "en contra" de Cataluña.

En un mitin en el Teatro Municipal de Roses (Girona), Torra ha replicado a Sánchez, quien ha dicho que, ante el "raca raca" del referéndum del independentismo, el PSOE es la "garantía de que no va a haber referéndum, ni independencia, ni se va a quebrar el Estatuto ni la Constitución". "Cuando digo no es no", ha recalcado.

Ante estas negativas, Torra ha afirmado: "Nosotros somos los del sí al referéndum y el sí a la independencia, somos la coalición del sí".

Y ha añadido: "Queremos la independencia, no perderemos el tiempo con repúblicas españolas ni con reinos de España que siempre se giran contra nosotros".

Torra ha advertido de que el PSOE "volverá a aprobar" la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha subrayado que un eventual pacto entre socialistas y Ciudadanos sería "la misma amenaza" que un alianza de las fuerzas de la derecha.