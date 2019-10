Torra defiende a Tsunami Democràtic: "Combatiré que se quiera criminalizar la desobediencia civil"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido que la desobediencia civil es muy respetable y ha criticado que se está poniendo el foco en Tsunami Democràtic, que ha promovido protestas contra la sentencia: "Combatiré que se quiera criminalizar también la desobediencia civil".

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de TV3, recogida por Europa Press, después de que haya habido protestas y altercados en varias ciudades catalanas, incluida Barcelona, en contra de la sentencia del juicio del 1-O.

La sentencia, que se dio a conocer el lunes, condena a los dirigentes independentistas encarcelados a penas de entre 13 y nueve años de prisión, y desde entonces ha habido diversas movilizaciones de rechazo. Algunas con disturbios, fuego y batallas campales, sobre las que Torra compareció la noche de este miércoles, que fue el momento que le pareció oportuno, ha dicho.

Ante el hecho de que los Mossos coordinen el operativo policial y de que la Policía Nacional haya utilizado pelotas de goma, Torra ha dicho que se le debería preguntar al conseller de Interior, Miquel Buch: "Lo que me interesa es resaltar que sea la policía integral de Cataluña la responsable del sistema de seguridad".

Sobre la colaboración de Mossos con Policía Nacional después de que el Parlament apostara por que este cuerpo abandonara Cataluña, ha dicho que son detalles que desconoce sobre el dispositivo; y también ha replicado las críticas de los comuns: "Para contradicciones, las que tienen los comuns y la alcaldesa Ada Colau, que fue elegida con los votos de Manuel Valls".

NO ACATARÁ LA SENTENCIA

Preguntado por si acata lo que implica la sentencia del juicio por presunta desobediencia, ha respondido: "Yo sólo acato lo que decide el pueblo de Cataluña", lo que a la práctica significa continuar avanzando en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, ya que se ha juzgado y condenado ejercerlo poniendo urnas, ha dicho.

Ha explicado que precisamente este jueves diversos miembros del Govern --él todavía no-- han recibido un requerimiento del Tribunal Constitucional (TC): "No podemos hablar ya del derecho de autodeterminación en el Parlament. Yo he ido a hablar del derecho de autodeterminación en la Cámara, y seguiré hablando del ejercicio del derecho de autodeterminación con las consecuencias que implique".

Torra ha dicho que ha intentado desde el cargo que "el miedo y las amenazas no coarten en absoluto" su proyecto político, también ante la que ha llamado 'coalición del 155' en la campaña electoral, porque son avisos que cree que no les pueden paralizar.

Preguntado por si apuesta por que se indulte a los dirigentes independentistas condenados, ha respondido: "No he oído a ninguno de los presos pidiendo un indulto", y ha dicho que abogan por la amnistía porque entiende que es la vía para reconocer que no se había cometido ningún delito, ha dicho.

PRESUNTA DESOBEDIENCIA

Sobre su juicio previsto contra él por presunta desobediencia al no retirar de la Generalitat una pancarta sobre los presos cuando se le requirió, ha dicho que lo hizo porque no hay "batallas menores" en la defensa de derechos, y que fue un símbolo de la libertad de expresión que valía la pena defender, incluso sabiendo que tendría que ir a juicio, ha explicado.

"No nos tenemos que preocupar ni tener en cuenta las consecuencias de las decisiones que tomamos con honestidad y basadas en los derechos humanos", y ha añadido que no teme ser inhabilitado, y que su abogado le dice que no se preocupe por esta posibilidad.

Preguntado por si tiene relación con los detenidos por presunto terrorismo, Torra ha dicho que se trata de filtraciones sin contrastar y ha pedido seriedad y no comentarlas: "Están utilizando todas las cloacas para criminalizar".