Torra acusa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de querer inhabilitarlo "por razones ideológicas"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por “querer inhabilitarlo por razones ideológicas". Estas acciones se producen después de que este tribunal haya decidido enviarle a juicio por presunta desobediencia al no acatar la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de edificios de la Parlamento de Cataluña.

"Tengo la impresión que desde un principio alguien ha querido que fuera a juicio. Alguien me ha querido en el banquillo de los acusados, ya fuera por desobediencia o por prevaricación", ha sostenido Torra durante una entrevista realizada por 'Público'.

Ha afirmado que, al no hacer lo que le pedía la JEC, ha sido acusado de desobediencia, pero que, si hubiera acatado las órdenes de retirar lazos amarillos, habría sido acusado de prevaricación porque habría hecho algo fuera de su "competencia".

Asimismo, ha asegurado que no le sorprende que la Fiscalía pida su inhabilitación: "Supongo que me tendría que sorprender que la Fiscalía pida mi inhabilitación y una multa en lugar de defender la legalidad y denunciar que la JEC no era el órgano competente para darme aquellas instrucciones, pero, sinceramente, no me sorprende".

Torra ha criticado que "todo el mundo ya sabe quién configura la JEC y en qué consiste su actuación política contra el independentismo", pero ha insistido en que estas acusaciones no le harán desistir de su compromiso.

"Yo defendí concienzudamente unos derechos y libertades que no son solo míos, sino que son universales y no me pertenecen. Nos multan, nos encarcelan, nos espían y nos quieren inhabilitar por razones ideológicas, pero nuestro compromiso con la libertad y la democracia no desaparecerá. A cada derecho que nos nieguen, lo volveremos a ejercer. Sea la libertad de expresión o sea el derecho de autodeterminación", ha reivindicado.

El jefe del ejecutivo catalán ha alertado de que la apertura del juicio contra él también es "la constatación de una voluntad política de ganar en los tribunales aquello que el Estado no gana en las urnas".

Ha reafirmado su declaración ante el TSJC durante la fase de instrucción de esta causa, donde admitió que había desobedecido a la JEC: "Sí que desobedecí porque pensaba que justamente la libertad de expresión está por encima de la utilización de la JEC por parte de PP y Cs".

Según él, la JEC no tiene autoridad por encima de la Generalitat ni competencias en este asunto, y ha vaticinado que la resolución de este litigio no le será favorable: "Es evidente que todos los precedentes y los diferentes juicios hacen prever un escenario que no me sea favorable".