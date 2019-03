Una amiga de la desaparecida en Cornellà: "Descartamos que se marchara voluntariamente"

Este martes se cumplen seis días sin Janet, la vecina de 39 años de Viladecans (Barcelona), que desapareció el pasado 13 de marzo. Lo último que se conoce de la investigación es que su vehículo fue localizado el pasado domingo en Cornellà de Llobregat, en los alrededores de la sede de la administración de Hacienda en Cornellà, precisamente el lugar al que la mujer dijo a sus familiares que se dirigía el pasado miércoles para llevar a cabo unas gestiones, tras dejar a sus dos hijos pequeños en el colegio. El coche estaba estacionado correctamente en la vía pública y no presenta signos aparentes de criminalidad.



Los Mossos d'Esquadra mantienen abiertas todas las hipótesis sobre su desaparición, desde que sea voluntaria hasta que pueda tener un origen criminal. Pensaba ir a desayunar con un primo y le envió un audio por mensaje: "Estoy aquí en Cornellá. Ahora cuando salga de aquí te aviso ¿vale? En media hora o por ahí". Pero nunca llegó a su cita. El movil dejó de dar señal esa mañana.

En Mediodía COPE, su íntima amiga Martina, ha ofrecido más detalles de la noche anterior a la desaparición de Janet: "Mi marido y yo íbamos cada noche a ver a Janet y a sus hijos. La noche anterior ambas estábamos hablando animadamente, hasta que se presentó un chico que solo conocía Janet. Yo no le conocía. Ambos se abrazaron cuando se vieron."

En un momento de la conversación, relata Martina, Janet comentó que estaba buscando una nueva bomba de agua. El chico se animó a ayudarla, ya que al ser trabajador de Amazon, podía conseguirle una nueva bomba. Paralelamente, el marido de Martina se ofreció a ayudar a Janet al día siguiente para arreglar el bombeo: "A la mañana siguiente le mandamos mensajes de Whassap, que no contestaba. Las alarmas saltaron cuando supimos que no había ido a recoger a los niños del colegio. Era muy raro, porque pasaban las horas, y no sabíamos de su paradero. No es nada normal, porque es una chica muy querida por todos, y nunca se marcharía voluntariamente, dejando a los niños y a su familia. Lo descartamos completamente."

Martina ha explicado además que no se ha vuelto a saber nada del chico que apareció la noche anterior a la desaparición de Janet: "No sabemos nada de él. Es extraño. La policía está investigando, pero lo que es segur es que se conocían de antes, porque se abrazaron al verse."

Con el paso de las horas, el entorno de Janet se va desanimando: "No sabemos qué hacer. Ha pasado algo malo, seguro. No es normal que haya aparecido el coche sin ella y sin signos de violencia. Pensamos que habría quedado con alguien, si no, no tiene sentido. No sabemos si está retenida. Nos acostamos y nos levantamos pensando en lo peor. No hay pruebas de nada. Estamos desesperados", lamenta entre lágrimas su amiga Martina.

La Guardia Civil y los Mossos piden a los ciudadanos que contacten con el 062 o el 112 para ofrecer cualquier pista que pueda ayudar a dar con la desaparecida.