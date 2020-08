Teresa Rodríguez lanza una campaña contra el Rey y Soto la pone en su sitio: “Claro, la culpa de la monarquía"

Siempre han mostrado su rechazo a la Monarquía como institución y su desprecio a la a figura del Rey. Pero su radicalismo se ha acentuado de manera supina a raíz de la decisión del rey emérito Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera del territorio nacional. Desde que esto se produjese, los ataques de la extrema izquierda contra de la Monarquía, se han intensificado.

El argumento generalizado que están utilizando, es casi coincidente, como si estuviese estudiado hacerlo así. Desde Podemos a Izquierda Unida, pasando por los independentistas y nacionalistas de ERC y JxCat, todos coinciden en afirmar que Don Juan Carlos “huye” para no hacer frente a lo que según ellos les espera ante la Justicia.

Y todo ello, ante la más que evidente complicidad del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que mantiene un absoluto silencio al respecto, que está provocando, entre otras cosas, situaciones tan surrealistas como que desde el propio Gobierno de España, se permita que ministros como el de Consumo, Alberto Garzón, e incluso el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ataquen al rey emérito desde sus perfiles oficiales institucionales o en declaraciones a medios de comunicación. Un hecho hasta ahora insólito en nuestra democracia.

Ataques y acusaciones como el de “Borbón a la fuga”, que hacía Garzón hace solo unos días, que contrasta con la realidad del asunto, que no es otra que el que fuera rey de España durante casi cuarenta años y pieza fundamental en la transición y la vuelta de la democracia a nuestro país, tras la dictadura de Franco, a día de hoy no sólo no está imputado en ninguna causa judicial, sino que ni siquiera tiene la condición de investigado.

Teresa Rodríguez y su partido, Adelante Andalucía, lanza una campaña contra el Rey

Una de las que insiste en estos ataques es la líder de Adelante Andalucía, que fue la marca de Podemos en las últimas elecciones autonómicas andaluzas, Teresa Rodríguez, quien ya hace una semana, en un mensaje completamente surrealista, aseguraba que “para que haya presunción de inocencia tiene que haber, al menos, la posibilidad de demostrarla en un juicio por los delitos que cometió durante su mandato no vinculados al ejercicio del cargo, delitos cometidos para beneficio personal y nadie está abriendo ese melón”.

Rodríguez, de esta manera, no sólo demostró un desconocimiento absoluto de las más básicas reglas de nuestro ordenamiento jurídico, pues no se debe demostrar la inocencia sino la culpabilidad de alguien; sino que, además, da por seguro que el rey emérito ha cometido algún tipo de delito, vulnerando precisamente la presunción de inocencia que debe tener siempre cualquier persona.

Para que haya presunción de inocencia tiene que haber, al menos, la posibilidad de demostrarla en un juicio por los delitos que cometió durante su mandato no vinculados al ejercicio del cargo, delitos cometidos para beneficio personal y nadie está abriendo ese melón. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) August 4, 2020

Ahora, Adelante Andalucía ha lanzado una campaña contra la Monarquía y la figura del Rey. Bajo el lema “Andalucía no tiene Rey”, se pueden ver dos fotografías, una de Juan Carlos I y otra de Felipe VI, cabeza abajo, y con los ojos y las bocas pintadas. En el caso del primero de negro y de amarillo en el caso del segundo.

La dirigente anticapitalista señala además que “Andalucía necesita salir de los peores puestos en los rankings de pobreza y desigualdad. Necesita voz propia y trabajar por su futuro”, mientras que, según ella, “lo que no necesita es a una institución arcaica y antidemocrática llevándose su riqueza”, en relación a la Corona.

José Manuel Soto pone en su sitio a Teresa Rodríguez

Este mensaje de Rodríguez no ha gustado nada al cantautor sevillano José Manuel Soto, quien en más de una ocasión ha defendido públicamente el papel de la Monarquía y el del Rey, tanto el actual como el emérito, en la historia reciente de nuestro país. Soto, sin pelos en la lengua, le ha respondido con toda la ironía del mundo que “claro, la culpa es de la monarquía, no de los 40 años de gobierno socialista...”.

Claro, la culpa es de la monarquía, no de los 40 años d gobierno socialista... https://t.co/6ZlwUF64tj — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 16, 2020

El cantautor no pasa por alto la situación económica en la que el PSOE dejó la Junta de Andalucía, después de que en diciembre de 2018 Susana Díaz perdiese las elecciones de manera estrepitosa y los socialistas tuviesen que abandonar el Palacio de San Telmo tras casi 40 años de gobiernos ininterrumpidos.

Una salida del poder, la de Susana Díaz, que trajo consigo grandes polémicas entorno a su gestión del PSOE en Andalucía. Por poner sólo dos ejemplos, podríamos citar la sentencia de los ERE, que cifró en casi 680 millones de euros el dinero que se concedió “sin ningún control” en forma de ayudas a varias empresas en crisis, un dinero que salió de las arcas públicas; o las facturas sin pagar, al margen de los gastos oficiales y cifradas en más de1.500 millones de euros que, según el diario ‘El Mundo’, habría dejado en los cajones Díaz cuando abandonó la presidencia de la Junta.

También te puede interesar: